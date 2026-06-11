Erdek'te Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Erdek'te Otomobil Kazası: 1 Yaralı

11.06.2026 19:54
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçe girişindeki Tek Zeytin Kavşağı'nda meydana geldi. Bandırma istikametinden Erdek yönüne seyir halinde olan Yiğit B. yönetimindeki 35 HUN 40 plakalı otomobil ile kavşaktan yola çıkış yaptığı öğrenilen Fatma Ü. idaresindeki 05 ACC 529 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden Fatma Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Haber-Kamera: Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Erdek'te Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İhsan Mengi İhsan Mengi:
    yine bi kaza erdekte ha ekonomi yıkılıp gidiyo şoför bile konsantre olamıyo 0 0 Yanıtla
  • Burcu Balta Burcu Balta:
    bu tür kazaların artması toplumda bir sorumluluk sorunu göstermektedir sürücüler dikkatli olmalıdır ancak asıl problem yolların durumu ve işaretlemenin yetersiz olması ile ilgilidir ayrıca tıbbi müdahale ve hastane masrafları hastaya büyük yük olmaktadır 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Gökhan Martin Ahmet Gökhan Martin:
    ay allahım bu erdekte kazalar hiç bitmio ya böyle şeyler olunca aile insanı çok endişelendiriyo çocuklar okula giderken hep korkuyom bu kavşakta bi çok kaza oluyo keşke bi çözüm bulsalar ya şu sürücülere bi ders olsun 0 0 Yanıtla
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