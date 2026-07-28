Erdem Alan: Erzurumspor'un Kalbi - Son Dakika
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Erdem Alan: Erzurumspor'un Kalbi

Erdem Alan: Erzurumspor\'un Kalbi
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Erdem Alan, 46 yıldır Erzurumspor'a destek veren, sevgisiyle tanınan gerçek bir taraftar.

Erzurumspor FK denildiğinde akla gelen ilk taraftarlardan olan ve "Dede" ya da "Dadaş Dede" lakabıyla tanınan 64 yaşındaki Erdem Alan, tam 46 yıldır mavi-beyaz renklere gönül veriyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde doğan Erdem Alan, Erzurumspor sevgisiyle yalnızca Erzurum'da değil, Türkiye genelinde de tanınıyor. Hayatını adeta Erzurumspor FK'ya adayan 64 yaşındaki Alan'ın evi baştan sona mavi-beyaz bayraklar, atkılar ve kulübün hatıra ürünleriyle süslü. Günlük yaşamında da Erzurumspor sevgisini üzerinde taşıyan Alan, kafasından hiç çıkarmadığı Erzurumspor FK bandı, kulüp logolu mavi-beyaz takım elbisesi, kravatı, ceketi, bileklikleri ve mavi-beyaz boncuklardan oluşan tespihiyle dikkat çekiyor. Üzerindeki hemen her detay Erzurumspor'u yansıtan Alan, şivesi, güler yüzü ve eğlenceli kişiliğiyle tribünlerin en sevilen simalarından biri olarak tanınıyor. Sosyal medyada paylaşılan videolarının ardından çok daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başlayan Alan, özellikle çocukların da sevgilisi olurken, iç saha maçlarında tribünlerin vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Alan, sağlık sorunları nedeniyle her deplasmana gidemese de imkan bulduğu her karşılaşmada takımının yanında olmaya çalışıyor.

Maça giremeyince kalp krizi geçirdi

2023-2024 sezonunda iç sahadaki Sakaryaspor karşılaşmasına giden Alan, hakkında tribün cezası bulunduğunu stat kapısında öğrendi. Maça alınmayan Alan, yaşadığı büyük üzüntüyle fenalaşarak kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesi statta yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Alan, tedavisinin ardından yeniden tribünlerdeki yerini aldı. Bu sezon Erzurumspor FK'nın Süper Lig'deki dördüncü sezonunu yaşayacak olmanın heyecanını yaşayan Alan, yıllar geçmesine rağmen ilk günkü heyecanını koruduğunu söyledi.

"'Beni bu stada almazsanız benim ölümüm olur' dedim"

Alan, bu sezon dördüncü kez Süper Lig heyecanı yaşayacağını belirterek, "Bu benim dördüncü Süper Lig'im. Erzurumspor FK'nın dördüncü Süper Lig'ini yaşayacağım. İlki 1998 yılındaydı. Heyecanım çok büyük. Bu sene daha da fazla, çünkü Süper Lig'i ve maçları büyük bir aşkla bekliyoruz. İnşallah hayırlı olur. Bu Süper Lig'e çok zor şartlarda geldik. Çok dua ettik. Allah da yardım etti, şükürler olsun. Şimdi maçlarımızı bekliyoruz. Heyecanım gerçekten çok fazla. İnşallah bu sezonu da sağ salim tamamlarız. Geçtiğimiz sezonlarda stat kapısında kalp krizi geçirdim. Maça giremedim, çünkü cezam varmış, haberim yoktu. Kapıda bana 'Dede maça giremezsin' dediler. Çok üzüldüm. 'Beni bu stada almazsanız benim ölümüm olur' dedim. Hatta maçı izlemek için vince çıkmayı bile düşündüm ama o da olmadı. Üzüntüden fenalaşıp yere yığılmışım. Sağ olsun sahadaki arkadaşlar ve doktorlar yardımcı oldu. Hastaneye götürdüler. Şükür şimdi ilaçlarımı kullanıyorum. Ama yine de maça devam, Erzurumspor sevgisinden vazgeçmek yok. Takımımız da yavaş yavaş kendine geliyor. Antrenmanlara sürekli gidiyorum, hazırlık maçlarını takip ediyorum. Bugün de hazırlık maçındayız. Elimden geldiğince her idmanı izlemeye çalışıyorum. Biraz zor oluyor ama yine de gidiyorum. Şükürler olsun" diye konuştu.

"İyi ki var Erdem dedemiz"

Erzurumspor FK taraftarlarından Güvencan Serçeoğlu ise, "Erdem dede çok iyi bir insandır. Erzurumspor'a ve taraftarlığına gönülden bağlı bir adamdır. Biz onu yürekten seviyoruz. Futbolcular da Erdem dedeyi çok seviyor. İyi ki var Erdem dedemiz. Erzurumspor seninle gurur duyuyor. Erzurumspor her zaman senin yanında" dedi.

Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erdem Alan: Erzurumspor'un Kalbi - Son Dakika

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