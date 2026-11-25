Mersin'in Erdemli ilçesinde 15 yılı aşkın süredir atıl duran ve maruk hale gelen valilik konağı, milli eğitime devredildi, 5 ayda yeniden yapılarak öğretmenlerin sosyal yaşamına destek amaçlı hizmetine sunuldu.

Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde deniz kenarında bulunan yıllar önce valilerin ilçeye geldiği zamanlarda kalması için yapılan konak yaklaşık 20 yıl boyunca atıl kaldı. Atıl kalan konak zamanla kullanılamayacak hale geldi duvarları yıkıldı. Mersin Valisi Atilla Toros'ta Erdemli ilçesini ziyaret ettiği sırada İlçe Kaymakamı Aydın Tetikoğlu'ndan konağın durumu ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra Vali Toros'un talimatıyla, konak öğretmenlerin hizmetine sunulması için protokolle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devrildi. Yaklaşık 5 aylık çalışmayla yeniden inşa edilen konak, Erdemli Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Ek Binası olarak sosyal tesis haline getirildi. Konağı eğitim camiasına kazandıran Vali Atilla Toros, beraberindeki Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemir ile diğer protokol üyeleri ve öğretmenlerin katılımıyla sosyal tesisi hizmete dualarla açtı.

Tesisin açılışında konuşan Vali Atilla Toros," Burası valiliğimize ait bir binaydı. Gelip gördüğümde bu binanın yaklaşık 15-20 yıl arası bir halde neredeyse metruk hale geldiğine ilişkin bir takım tespitlerimiz oldu. Erdemli Kaymakamımız ve İl Milli Eğitim Müdürümüzle yapmış olduğumuz görüşmelerden sonra buranın eğitim camiasına kazandırılması konusunda bir tasarrufumuz oldu. İyi de bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Burada öğretmenlerimizin, aynı zamanda buradan hizmet almak isteyen vatandaşlarımıza da hizmet verilecek. Öğretmenevimizin böyle bir yeri yoktu. Biraz içeride bir sokak arkada kalıyordu yeri. Bu da buranın sosyal tesisi olarak inşallah önemli bir hizmet yürütecek" dedi.

Vali Atilla Toros'un desteği ve himayesinde açılan sosyal tesisin eğitim çalışanları, yakınları ve vatandaşlara hizmet vereceğini belirten Erdemli Öğretmen Evi Müdürü Mehmet Güven ise, "Buradaki amacımız kamuda çalışan veyahut da öğretmen arkadaşlarımızın burada gelip dinleneceği, eğleneceği, çay kahve içeceği, kahvaltı yapacağı bir alan, hizmet oluşturmaktı. Bunu da ekip arkadaşlarımızla birlikte başardık. Burası metruk bir bina olarak elimize geçti. Sağ olsun valimiz, milli eğitim müdürümüzle birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde bir protokol yaptı. İlçe Kaymakamımız Aydın Tetikoğlu'nun da büyük destekleriyle öğretmenevine kazandırıldı. Biz de mayıs ayı itibarıyla kazmayı vurduk ve 4-5 ay içerisinde bu duruma getirdik" diye konuştu.

Binanın hizmete girme aşamasında birçok kişinin emeği geçtiğini belirten Güven, büyük bir emekle bu hale geldiğini ve en güzel şekilde hizmet vereceklerini kaydetti.