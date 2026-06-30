Erdemli'de Radyoloji Teknisyeni Anıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 54 yaşında vefat eden radyoloji teknisyeni, 34 yıl görev yaptığı hastaneden gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Erdemli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 3 çocuk babası 54 yaşındaki Osman Ceyhan, kalp yetmezliği nedeniyle görev yaptığı kurumda bir hafta önce tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ceyhan, dün çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Ceyhan için hastane önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Başhekim Uz. Dr. Mehmet Deliktaş ile hastane personeli katıldı. Osman Ceyhan'ın 1992 yılından itibaren hastanede görev yaptığını belirten Başhekim Deliktaş, çok değerli, neşeli bir insan olduğunu söyledi. Mesai arkadaşları da gözyaşı dökerek Ceyhan'ın şakacı ve neşeli olduğunu anlattı.

Yapılan dua ve alınan helallik sonrası Ceyhan'ın naaşı defnedilmek üzere Koramşalı Mezarlığı'na götürüldü. - MERSİN