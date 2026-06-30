Erdemli'de Radyoloji Teknisyeni Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdemli'de Radyoloji Teknisyeni Anıldı

30.06.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osman Ceyhan, 34 yıl görev yaptığı hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 54 yaşında vefat eden radyoloji teknisyeni, 34 yıl görev yaptığı hastaneden gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Erdemli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 3 çocuk babası 54 yaşındaki Osman Ceyhan, kalp yetmezliği nedeniyle görev yaptığı kurumda bir hafta önce tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ceyhan, dün çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Ceyhan için hastane önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Başhekim Uz. Dr. Mehmet Deliktaş ile hastane personeli katıldı. Osman Ceyhan'ın 1992 yılından itibaren hastanede görev yaptığını belirten Başhekim Deliktaş, çok değerli, neşeli bir insan olduğunu söyledi. Mesai arkadaşları da gözyaşı dökerek Ceyhan'ın şakacı ve neşeli olduğunu anlattı.

Yapılan dua ve alınan helallik sonrası Ceyhan'ın naaşı defnedilmek üzere Koramşalı Mezarlığı'na götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

Kalp Yetmezliği, Yerel Haberler, Osman Ceyhan, Radyoloji, 3. Sayfa, Mersin, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erdemli'de Radyoloji Teknisyeni Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor Erdoğan’ın kişisel asistanı olacak Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor! Erdoğan'ın kişisel asistanı olacak
Dünya Kupası’nda akılalmaz olay Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi
Şanlıurfa’da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor Şanlıurfa'da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor
Katliam gibi kaza Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi
Ekmek parası kazanırken gelen feci ölümler Ekmek parası kazanırken gelen feci ölümler
Turistlerin önünde tehditler savurdu 180 bin liralık cezayı yedi Turistlerin önünde tehditler savurdu! 180 bin liralık cezayı yedi

10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
10:51
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Terim’e: Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e: Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim
10:29
Özgür Özel’den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız
Özgür Özel'den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
09:43
Irak’da dev operasyon Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 11:50:08. #.0.5#
SON DAKİKA: Erdemli'de Radyoloji Teknisyeni Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.