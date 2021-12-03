Erdemoğlu Ailesinden ihtiyaç sahiplerine et - Son Dakika

Erdemoğlu Ailesinden ihtiyaç sahiplerine et

Hayır işlerine de büyük önem veren Erdemoğlu Ailesi, ihtiyaç sahibi ailelere Adıyaman'ın Besni ilçesinde vatandaşlara et dağıtımında bulundu.

Hayır işlerine de büyük önem veren Erdemoğlu Ailesi, ihtiyaç sahibi ailelere Adıyaman'ın Besni ilçesinde vatandaşlara et dağıtımında bulundu. Besni ilçesinde Erdemoğlu ailesi tarafından 211 adet küçükbaş hayvanın etlerinin tamamı ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere tek tek dağıtıldı. 6 bin 100 kilo etin dağıtıldığı Besni ilçesinde dağıtılan etler 2 bin 100 ailenin evine girdi. Mehmet Erdemoğlu Vakfı görevlilerince dağıtılan etleri alan vatandaşlar, Erdemoğlu Ailesine teşekkür etti. - ADIYAMAN

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