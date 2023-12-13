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Erdoğan Arıkan, Derince'de Kişisel Gelişim Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika
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Erdoğan Arıkan, Derince'de Kişisel Gelişim Zirvesi'nde konuştu

Derince Belediyesi'nin Derincespor Kulübü ile birlikte düzenlediği Kişisel Gelişim Zirvesi'nde TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan gençlere tecrübelerini aktardı ve önemli bilgiler paylaştı. Arıkan, etkili iletişim için diksiyon, beden dili, tarz ve davranış ile konuşmanın gücünün önemine vurgu yaptı.

Erdoğan Arıkan, Derince\'de Kişisel Gelişim Zirvesi\'nde konuştu
13.12.2023 - 10:38,
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Derince'de düzenlenen Kişisel Gelişim Zirvesi programının konuğu TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan oldu.

Derince Belediyesi'nin Derincespor Kulübü ile birlikte düzenlediği Kişisel Gelişim Zirvesi, Yenikent Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Yiğit Özcan'ın yaptığı programda Erdoğan Arıkan, gençlere tecrübelerini aktararak, kişisel gelişimleri konusunda önemli bilgiler verdi. Arıkan, "Hayatımızın en önemli kararlarını 10 ile 30 yaş arasındaki süreçte veriyoruz. Fakat bunun farkına 50'li yaşlara geldiğimiz zaman varıyoruz" dedi.

Etkili iletişim için dört temel unsura ihtiyaç olduğunu belirten Arıkan, bunların diksiyon, beden dili, tarz ve davranış ile konuşmanın gücü olduğunu belirtti. Program Derincespor Kulübü Başkan Yardımcısı Işıl Bozca'nın Erdoğan Arıkan'a hediye takdimi ile sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erdoğan Arıkan, Derince'de Kişisel Gelişim Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika
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