Erdoğan'dan NATO liderlerine altıpatlar hediye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan'dan NATO liderlerine altıpatlar hediye

Erdoğan\'dan NATO liderlerine altıpatlar hediye
09.07.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde liderlere yerli üretim revolver tabanca ve 357 magnum fişek hediye etti. Uzman, bu geleneksel hediyenin liderlik vasfını ve Türk kültürünü yansıttığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde devlet başkanlarına revolver (altıpatlar) model silah ve 5 mermi hediye etmesi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Türk geleneğinin bir parçası olan bu özel hediyenin detaylarını ve altıpatlar silahların bilinmeyenlerini anlatan Ateşli Silah İçerik Üreticisi Şevki Yasin Soner, "Bu tabanca aslında liderlik vasfını gösteren, ikonik bir güç sembolüdür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi'nde, zirveye katılan devlet başkanlarına Türkiye'de milli imkanlarla üretilen revolver model tabanca ve 5 mermi hediye etmesi hem Türkiye hem de dünya gündemine oturdu. Büyük merak uyandıran bu hamlenin ardından gözler, "altıpatlar" olarak da bilinen tamburlu şarjörlü silahların özelliklerine çevrildi.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Ateşli Silah İçerik Üreticisi Şevki Yasin Soner, hediye edilen silahların kültürel ve teknik şifrelerini anlattı

"Liderlik vasfını gösteriyor"

Revolver model tabancaların tarih boyunca gücü ve liderliği simgelediğini belirten Soner, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nde liderlere hediye maksadında revolver tabanca takdim etti. Bu revolver tabanca aslında genel olarak baktığımız zaman liderlik vasfını gösteren bir tabancadır. Yani geçmişe döndüğümüzde eski liderlerin birçoğu ve filmlerde de yine lider vasıflı insanların kullandığı ikonik tabancalardan bir tanesidir. Halk arasında 'altıpatlar' diye geçer ve tamburlu şarjör sistemine sahiptir" dedi.

Kutudaki Detay: 357 magnum fişekler

Silahın teknik özelliklerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye kutusundaki ayrıntılara dikkat çeken Soner, "Bu silahlar iki tip fişek kullanmaktadır: 357 Magnum ve 38 Special. Cumhurbaşkanımızın hediye ettiği tabancada ise 357 Magnum fişeklerin kutuya koyulduğunu ben bizzat gördüm. Tabancanın özelliklerine baktığımız zaman, piyasada ortalama 4 inç ve 6 inç namlu boyuna sahip birçok modeli bulunuyor. Ağırlıkları ise 920 gram ile 1120 gram arasında değişiklik göstermektedir. Ayrıca kullanıldıktan sonra hafızalara kazınan çok ikonik bir sesi vardır" şeklinde konuştu.

"Osmanlı ve Türk Kültüründe Silah Hediye Etmek Bir Gelenektir"

Hediyenin arkasındaki köklü diplomatik geçmişe de değinen Soner, "Osmanlı ve Türk kültüründe aslında silah hediye etmek bir adet, kadim bir Türk geleneğidir. Uzun yıllar boyunca zaten Türkiye Cumhuriyeti, yabancı liderlere silah hediye etmektedir. Burada altıpatların seçilmesi gerçekten çok özel bir anlam taşıyor. Şunun da altını çizmek gerekir; liderlere verilen bu tabancalar tamamen Türkiye'de, milli iradeyle ve bizzat yerli imkanlarla üretilen silahlardır. Ülkemiz adına gurur duyuyoruz, mutluyuz; inşallah daha fazlasını da hediye ederiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Güvenlik, Savunma, Osmanlı, Magnum, Kültür, Hediye, Dünya, Yerel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erdoğan'dan NATO liderlerine altıpatlar hediye - Son Dakika

Erzincan’ın nüfusu her yıl eriyor Erzincan'ın nüfusu her yıl eriyor
20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak’ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı 20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak'ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı
Van’ın Muradiye ilçesinde suya girmek tamamen yasaklandı Van'ın Muradiye ilçesinde suya girmek tamamen yasaklandı
Elazığ’da organize suç örgütünün elebaşı ile yöneticisine toplam 752 yıl 9 ay hapis cezası Elazığ'da organize suç örgütünün elebaşı ile yöneticisine toplam 752 yıl 9 ay hapis cezası
Niğde’de süs havuzuna düşen 3 yaşındaki Keziban Nazlı, hayatını kaybetti Niğde'de süs havuzuna düşen 3 yaşındaki Keziban Nazlı, hayatını kaybetti
Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz“ adlı stand-up gösterisinin videosuna erişim engeli Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinin videosuna erişim engeli

19:56
Ligden çekildiğini açıklayan 103 yıllık Altınordu’da ortalık karıştı
Ligden çekildiğini açıklayan 103 yıllık Altınordu'da ortalık karıştı
19:42
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton arasındaki büyük aşk bitti Ayrılık gerekçeleri olay
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton arasındaki büyük aşk bitti! Ayrılık gerekçeleri olay
19:11
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
17:05
TSK’yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı Doktor memurluktan ihraç edildi
TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi
16:17
NATO Zirvesi’nin Menüsü: Türk Mutfağı
NATO Zirvesi’nin Menüsü: Türk Mutfağı
14:23
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 20:01:09. #7.12#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan NATO liderlerine altıpatlar hediye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.