Erdoğan'ın Katar ziyaretinde vekalet Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Devleti ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Temmuz tarihinde Katar'a ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. - ANKARA
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