Erdoğan'ın Katar ziyaretinde vekalet Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Erdoğan'ın Katar ziyaretinde vekalet Resmi Gazete'de

14.07.2026 05:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Temmuz'da Katar'a yapacağı ziyaret nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Bu durum Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Devleti ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Temmuz tarihinde Katar'a ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erdoğan'ın Katar ziyaretinde vekalet Resmi Gazete'de - Son Dakika

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