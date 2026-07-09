Erdoğan'ın hediye tabancaları ülkelerde farklı işlemlere tabi tutuldu - Son Dakika
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Erdoğan'ın hediye tabancaları ülkelerde farklı işlemlere tabi tutuldu

09.07.2026 17:42
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NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ın liderlere verdiği isim işlemeli revolver tabancalar; bazı ülkelerde muhafaza altına alındı, bazıları etkisiz hale getirildi, bazıları müzeye bağışlandı, Rutte ise hediyeyi reddetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında liderlere verdiği isim işlemeli revolver tabancalar, ülkeden ülkeye farklı güvenlik uygulamalarına tabi tutulurken, bazı liderler hediyelerini güvenli şekilde muhafaza etti, bazıları yetkililere teslim etti, bazıları ise müzeye bağışlama kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi, Türkiye'ye ve organizasyona yönelik olumlu mesajlarla sona erdi. Zirvenin ardından Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği isim işlemeli revolver tabancalar ise gündem oldu. Devlet ve hükümet başkanlarının ülkelerine dönmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği tabancaların ülkeden ülkeye farklı güvenlik uygulamalarına tabi tutuldu.

Polonya ve İtalya muhafaza altına aldı

Polonya Cumhurbaşkanlığı, revolverın Varşova Havalimanı'nda gümrük işlemlerinin tamamlanmasını beklediğini ve "ilk olarak güvenli, ikinci olarak da saygı görecek uygun bir yerde" tutulacağını bildirdi. Açıklamada, "Kesinlikle kimse bunu ateşlemeyecek" ifadeleri kullanıldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin revolverının ise diğer devlet hediyeleriyle birlikte hükümet merkezi Palazzo Chigi'de muhafaza altına alındığı aktarıldı.

İngiltere ve Hollanda tabancaları etkisiz hale getirecek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ise revolver tabancayı Türkiye'deki Britanyalı yetkililerin muhafazasına bıraktığı bildirildi. Tabancanın İngiltere'ye gönderilmeden önce etkisiz hale getirileceği öğrenildi.

Hollanda ve İsveç başbakanlarının ofisleri, hediye edilen tabancaların Ankara'daki büyükelçiliklerine götürüldüğünü duyurdu. Hollanda'nın tabancası etkisiz hale getirildikten sonra, İsveç'in tabancası ise ithalat sürecinin tamamlanmasının ardından ülkeye gönderilecek.

Leyen müzeye teslim edecek

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Ofisi, başbakanın hediye bir revolver aldığını doğruladı. Yetkililer, tabancanın Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne (RCMP) teslim edildiğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kendisine verilen revolverı askeri müzeye bağışlamayı planladığı bildirilirken, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın hediyesinin ise kontroller için güvenlik ekibi tarafından alındığı öğrenildi. AB yetkilileri, "Tabancayı Belçika'ya getirmek için Belçika prosedürlerini takip edeceğiz ve ardından Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği tarafından belirlenen güvenlik gereklilikleri doğrultusunda muhafaza edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Belçika, tabancayı havalimanı polisine teslim etti

Belçika Başbakanı Bart de Wever, kendisine verilen hediyenin bir revolver olduğunu ülkesine döndükten sonra, havalimanındaki güvenlik kontrolü sırasında öğrendi. de Wever'in valizinde bulunan tabanca, gerekli işlemlerin ardından güvenli şekilde muhafaza edilmesi için havalimanı polisine teslim edildi.

Rutte hediyeyi kabul etmedi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise hediyeyi geri çevirdi. NATO yetkilileri, Rutte'nin jestten dolayı memnuniyet duyduğunu ancak hediyeyi kabul etmeme kararı aldığını açıkladı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın Ofisi tarafından paylaşılan görüntülerde, 1990'larda Türk silah üreticisi MKE tarafından üretilen nadir bir altıpatlar olan Gümüşay .357 Magnum olduğu görülen bir tabanca yer aldı.

İspanya Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüm liderlere kendi isimleri işlenmiş aynı modelden verildiği bildirildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erdoğan'ın hediye tabancaları ülkelerde farklı işlemlere tabi tutuldu - Son Dakika

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