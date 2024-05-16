Ereğli Belediyesi, kimsesi olmayanlara yardım eli uzatıyor

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Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kimsesi olmayanların yardımına koşarak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Evde Bakım Hizmetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, "Sosyal belediyecilik kapsamında hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu çerçevede özellikle ihtiyacı olan hasta, yaşlı ve kendi işini göremeyecek hemşehrilerimize belediyemizin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ile evde bakım, temizlik ve kuaför hizmeti sunuyoruz. Böylece hemşehrilerimizin geleceğe umutla bakmalarına, sıkıntılarının bir nebze de olsa hafiflemesine yardımcı oluyoruz. Ereğlimiz ve hemşehrilerimize dokunacak her hizmeti yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Evde Bakım Hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar'a teşekkürlerini iletti. - KONYA