Ereğli\'de batan geminin parçaları çıkarılıyor

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen yıl batan Kafkametler Gemisi'nin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Karaya oturan Pallada gemisi de tamamen sökülerek sahilden uzaklaştırıldı.

Karadeniz Ereğli ilçesinde geçen yıl 19 Kasım günü meydana gelen şiddetli fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarptıktan bir müddet sonra batan yük gemisi Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor.

Askeri mendireğin bulunduğu bölgeye kurulan vinç yardımıyla hem kayıp mürettebat aranırken hem de geminin parçaları karaya çıkartılıyor.

Çıkartılan parçaların bir bölümü tersaneler bölgesine taşınarak çalışmalar sürdürülüyor.

Aynı tarihte fırtına sebebiyle ikiye bölünerek sahile sürüklenip burada karaya oturan Pallada isimli kuru gemisinin söküm işlemleri tamamlandı.

Sahile kurulan vinçler yardımıyla parçalanan gemi kamyonlarla alandan uzaklaştırıldı.

Geminin sahilden sökülerek taşınmasının ardından belediye ekiplerinin sahil düzenlemesi yapacağı öğrenildi. - ZONGULDAK