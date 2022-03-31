Ereğli'de Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ereğli'de Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

31.03.2022 11:19
Ereğli'de Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin gereği üç ayda bir toplanan koruma kurulunun 2022 yılı birinci toplantısı Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı ve Koruma Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Akkiraz başkanlığında Ereğli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. Toplantıda, suça bulaşmış ve suçtan zarar gören üç çocuk yükümlünün eğitim durumları değerlendirilerek, eğitimlerini tamamlamaları için gerekli desteğin sağlanması, tekrar suça bulaşmamaları ve topluma uyum sağlamaları konusunda karşılaştıkları sorunların giderilmesi amacıyla danışmanlık tedbirlerinde yararlanmaları hususları görüşüldü. Toplantıda, kurula başvuruda bulunan ve denetimli serbestlik tedbiri altında olan yükümlülerle, eski hükümlülerin talepleri ve gerçekleştirilebilecek projeler değerlendirildi. Yükümlülerin iş taleplerinin takip edilmesi, Koruma Kurulu üyelerinin desteğiyle ihtiyaç sahibi yükümlülere yapılan yardımlar hakkında bilgilendirme yapılması, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce çocuk-genç yükümlülerin yeniden suç işlemesini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar ve madde bağımlılığı ile ilgili Ereğli'de yapılan çalışmalar görüşüldü.

Toplantıya cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı ile Koruma Kurulu üyeleri katıldı. - KONYA

Ereğli'de Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

YORUMLAR
500
Hükümlü veya adli kontrolde parmak izi ile anlık kontrol dönemi başladı Hükümlü veya adli kontrolde parmak izi ile anlık kontrol dönemi başladı

Denetimli Serbestlik, Cumhuriyet, Ereğli, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ereğli'de Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:23 31 Mart 2022 Perşembe gününe yatay seyirle başlayan dolar 14,65'ten işlem görüyor
11:22 Aldatıldığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, soyadını sildi!
11:15 31 Mart 2022 Perşembe gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı 908 liradan işlem görüyor
11:01 Domenec Torrent'le yola devam edilmesi beklenmiyor! Alacağı ücret ise şaşırttı
10:55 Bakan Çavuşoğlu merak edilen o soruyu cevapladı: TSK, Ukrayna'ya gidecek mi?
10:49 Şekere zam geldi: 1 kilo şeker 7,80 TL'ye yükseldi
10:44 Reçel yapmak için yol kenarındaki ağaçtan meyve topluyorlardı! 3 kadının hayatını kaybettiği anın görüntüleri yayınlandı
10:36 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama: Putin Türkiye'ye gelecek!
10:12 Köy evi katliamında yeni detaylar: 4 kişinin öldürüldüğü katliamda, camlar ve duvarlar kana bulanmış!
10:34 Eko İklim Zirvesi'nde TSK'nin geri dönüşümle birlikte milli ekonomiye kazandırdığı ürünler sergileniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 11:28:37. #1.12#
SON DAKİKA: Ereğli'de Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement