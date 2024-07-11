Erenler Aile Koruma Merkezi, çocukların eğitim hayatlarına katkı sağlıyor

Yerel

Erenler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Erenler Aile Koruma Merkezi (ERAKOM) Metropolitan Okul Olgunluğu Testi projesiyle çocukların eğitim hayatlarına sağlam bir başlangıç yapmalarına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Bu çerçevede, Erenler Aile Koruma Merkezi bünyesindeki uzman eğitimciler ve psikologlar, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini değerlendirerek, onlara özgüvenli ve başarılı bir şekilde ilerleyebilmeleri için gerekli rehberliği sunuyor. Programla birlikte her çocuğun potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesi için başarıya giden yolculuklarında sağlam bir temel oluşturulması hedefleniyor. - SAKARYA