Erenler Belediyesi, ilkokula başlayacak çocuklara \'Metropolitan Okul Olgunluğu Testi\' yapıyor

Yerel

Erenler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-ERAKOM Birimi tarafından Çocuk Danışmanlığı Hizmeti çerçevesinde, 'Metropolitan Okul Olgunluğu Testi', ilkokula başlayacak olan çocuklara yapılmaya başlandı.

Erenler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Erenler Aile Koruma Merkezi (ERAKOM) tarafından Çocuk Danışmanlığı hizmeti kapsamında 'Okul Olgunluğu' testi yapılarak ilkokula başlayacak çocukların okul için yeterli olgunluğa hazır olup olmadıkları ölçülüyor. Böylelikle velilerin önüne okul öncesinde karar vermelerini kolaylaştırıcı veriler ortaya konuyor.

Çalışma hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, çocukların akademik hayatlarında ilk adım olan ilkokul çağının önemine vurgu yaparak, Metropolitan Testi hakkında, "Çocuklarımız en kıymetlilerimiz. Evlatlarımızın akademik hayatlarında önemli bir adım olan ilkokul çağına ayak basmadan önce ERAKOM birimi bünyesinde Metropolitan Testi uyguluyoruz. Çocuklarımızın okul için gerekli olgunluğa ne ölçüde sahip olduklarını tespit edebiliyoruz. Okul öncesi grubu çocuklarımızın kendilerinden beklenen becerilerini (kelime haznesi, verilen yönergeleri anlayabilme ve uygulamayı başarabilme, el göz koordinasyonu vb.) ölçüyoruz. 6 alt test ve 100 maddeden oluşan testimizin sonuçlarını da velilerle paylaşıyoruz. Kısacası çocuklarımız için bilimsel yöntemlerle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın tek yapması gereken 444 25 54 ü arayarak başvurularını iletmeleri. Aynı zamanda erenler.bel.tr web sitemiz üzerinden de ERAKOM başvuru linkine girerek başvurularını iletebilirler" şeklinde konuştu.

Teknik ve Sosyal hizmetler alanında yapılan kapsamlı çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, belediyeciliğin sadece teknik altyapıya yatırım yapmak olmadığını vurgulayarak, "Biz hizmeti vatandaşlarımızın refahını arttırmak için yapıyoruz. Güzel yollar ve kaldırımlarda yürüyen, çöpü düzenli alınan, parkları temiz olan bir ilçede, mutsuz insanlar görmek istemediğimiz bir şey. Teknik ve sosyal hizmetler alanındaki çalışmalarımız birbirine paralel yürüyecek. Terazinin bir kefesine ağırlık verip dengeyi bozmayacağız. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz de bu anlamda önemli çalışmalar yapmakta. Kültür ve sanat faaliyetlerinin ön plana çıkmasını sağlayacağız. Bu konuda ki çalışmalarımıza hız verdik" ifadelerini kullandı. - SAKARYA