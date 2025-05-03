Erenler Belediyesi\'nden Anneler Günü Kutlaması: Kadınlar Matinesi

Erenler Belediyesi, Anneler Günü'nü 'Kadınlar Matinesi' programı ile kutlayacak.

Erenler Belediyesi, Anneler Günü'nü düzenlenecek etkinlik ile kutlayacak. Katılımın ücretsiz olduğu 'Kadınlar Matinesi' programı, 7 Mayıs Çarşamba Günü saat 19.00 da Erenler Belediyesi Düğün Salonunda kadınlara özel olarak gerçekleşecek. Program hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir. Annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz. Bu vesileyle hayatımızın her noktasında bizlerle olan tüm Annelerimizin Anneler Günü'nü en içten duygularım ile kutluyor, programa tüm hanım kardeşlerimizi bekliyoruz" dedi. - SAKARYA