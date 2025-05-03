Erenler Belediyesi'nden Anneler Günü Kutlaması: Kadınlar Matinesi - Son Dakika
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Erenler Belediyesi'nden Anneler Günü Kutlaması: Kadınlar Matinesi

Erenler Belediyesi\'nden Anneler Günü Kutlaması: Kadınlar Matinesi

Erenler Belediyesi, 7 Mayıs'ta düzenleyeceği 'Kadınlar Matinesi' programı ile Anneler Günü'nü kutlayacak. Etkinlik, kadınlara özel olup, ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

03.05.2025 12:09  Güncelleme: 12:11
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Erenler Belediyesi, Anneler Günü'nü 'Kadınlar Matinesi' programı ile kutlayacak.

Erenler Belediyesi, Anneler Günü'nü düzenlenecek etkinlik ile kutlayacak. Katılımın ücretsiz olduğu 'Kadınlar Matinesi' programı, 7 Mayıs Çarşamba Günü saat 19.00 da Erenler Belediyesi Düğün Salonunda kadınlara özel olarak gerçekleşecek. Program hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir. Annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz. Bu vesileyle hayatımızın her noktasında bizlerle olan tüm Annelerimizin Anneler Günü'nü en içten duygularım ile kutluyor, programa tüm hanım kardeşlerimizi bekliyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erenler Belediyesi'nden Anneler Günü Kutlaması: Kadınlar Matinesi - Son Dakika

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