Erenler Belediyesi\'nden Çocuklara Özel Şenlik

Erenler Belediyesi 'Mahallemde Şenlik Var' programı 15 Ağustos Cuma akşamı Sağlık Parkta devam edecek.

Erenler Belediyesi çocuklara yönelik etkinlik ve programlara devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamada, "En kıymetlilerimiz olan çocuklarımız için etkinlik ve programlarımıza devam ediyoruz. 15 Ağustos Cuma Günü Sağlık Parkta 19.30 - 22.30 saatleri arasında gerçekleşecek olan 'Mahallemde Şenlik Var' programımıza tüm çocuklarımızı bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA