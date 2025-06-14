Erenler Belediyesi\'nden Ücretsiz Online Eğitim Kursları

2026 Yılında liseye ve üniversiteye hazırlanacak olan öğrenciler için ücretsiz online kursların tanıtım programında konuşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Bu dijital eğitim platformu; öğrencilerimizin eğitim yolculuklarına katkı sağlamak, akademik başarılarını desteklemek ve zamanı verimli kullanmalarını mümkün kılmak gayesiyle titizlikle hazırladık" dedi.

Erenler Belediyesi, geleceğe değer katacak ve topluma faydalı olacak proje ve çalışmalara devam ediyor. Erenler Kent Akademisi çatısı altında gerçekleşecek olan proje çerçevesinde 2026 yılında yapılacak olan LGS ve YKS'ye hazırlanacak öğrencilere online ücretsiz kurs imkanı sunulacak. Erenler Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen proje sunumunda konuşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Bilgi ve teknolojinin büyük bir hızla ilerlediği 21. yüzyılda, çocuklarımızın çağın gerekliliklerine uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmeleri en büyük önceliğimizdir. Bu anlayışla, Erenler Belediyesi olarak bir adım attık ve 2026 yılında liseye ve üniversiteye hazırlanacak olan öğrencilerimiz için ücretsiz kurs çalışmamız olan Erenler Kent Akademisi'ni hayata geçiriyoruz. Bu dijital eğitim platformu; öğrencilerimizin eğitim yolculuklarına katkı sağlamak, akademik başarılarını desteklemek ve zamanı verimli kullanmalarını mümkün kılmak amacıyla titizlikle hazırlandı. İçeriğinde yapay zeka destekli eğitim materyalleri, konu anlatım videoları, deneme sınavları, dijital kitaplar, etkinlikler ve pek çok zengin içerik bulunan bu platform, öğrencilerimizin istedikleri zaman, istedikleri derste kendilerini geliştirebilmelerine imkan sağlayacaktır. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın başarıları için attığımız bu adımın ilçemize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAKARYA