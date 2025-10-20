Erenler Belediyesi'nden Yeşiltepe Mahallesi'ne Basketbol Sahası - Son Dakika
Erenler Belediyesi'nden Yeşiltepe Mahallesi'ne Basketbol Sahası

Erenler Belediyesi\'nden Yeşiltepe Mahallesi\'ne Basketbol Sahası
20.10.2025 11:53  Güncelleme: 11:56
Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Yeşiltepe Mahallesi'nde çocuklar için yapılan basketbol sahasının açılışında, gençlerin sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Yeşiltepe Mahallesinde çocuklara basketbol sahası sözü veren Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Çocuklarımıza bir basketbol sahası sözü vermiştik. Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Erenler Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi'nde çocuklara ve gençlere yönelik önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. Projelendirilen saha, çocukların ve gençlerin boş vakitlerini spor yaparak değerlendirebileceği, sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak modern bir alan olarak inşa ediliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Yeşiltepe Mahallemizde çocuklarımıza bir basketbol sahası sözü vermiştik. Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sporun ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi adına çalışmalarımıza tüm mahallelerimizde devam edeceğiz" diye konuştu. Erenler Belediyesinden yapılan açıklamada basketbol sahasının, kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulmasının planlandığı; spora ve gençliğe yönelik yatırımların hız kesmeden devam edeceği ifade edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

