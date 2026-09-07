Erenler'de Eylül ayı meclisi toplandı, Başkan Dinç hayvan bakımevi ve Kantin Kart müjdesi verdi - Son Dakika
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Erenler'de Eylül ayı meclisi toplandı, Başkan Dinç hayvan bakımevi ve Kantin Kart müjdesi verdi

Erenler\'de Eylül ayı meclisi toplandı, Başkan Dinç hayvan bakımevi ve Kantin Kart müjdesi verdi
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Erenler Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Şenol Dinç başkanlığında yapıldı ve 5 madde karara bağlandı. Dinç, Yazılı Mahallesi'nde 10 dönüm arazi üzerine modern hayvan bakımevi inşaatının başladığını, Kantin Kart projesinin bu yıl da süreceğini açıkladı.

Erenler Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Şenol Dinç başkanlığında yapıldı. Toplantıda meclis gündeminde yer alan 5 madde görüşülerek karara bağlandı.

Erenler Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen birleşimde konuşan Belediye Başkanı Şenol Dinç, ilçede yürütülen altyapı, üstyapı ve sosyal projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni projelerin müjdesini veren Dinç, "Hayvan Bakımevi Projemizin ihalesi ve akabinde firmaya yer teslimi gerçekleşti. Çalışmalarda bugün başlıyor. Yazılı Mahallemizde yaklaşık 10 dönüm arazi üzerine modern bir tesis inşa ediyoruz" dedi.

"Kantin Kart projesi bu yıl da sürecek"

İlçedeki asfaltlama ve kilitli parke çalışmalarının planlama dahilinde devam ettiğini belirten Dinç, Yeşiltepe Mahallesi'nde kapsamlı bir asfalt serim hazırlığı yürütüldüğünü ifade etti. Yaklaşan yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul bahçelerinde temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığını aktaran Dinç, dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik uygulanan sosyal desteğe de değinerek, "Çocuklarımıza okul harçlığı sağlamak amacıyla başlattığımız 'Kantin Kart' projemize bu yılda devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl 6 okulumuzda sürdürmüştük. Her yıl okul ve öğrenci sayımızı arttırarak projemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erenler'de Eylül ayı meclisi toplandı, Başkan Dinç hayvan bakımevi ve Kantin Kart müjdesi verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erenler'de Eylül ayı meclisi toplandı, Başkan Dinç hayvan bakımevi ve Kantin Kart müjdesi verdi - Son Dakika
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