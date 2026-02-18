Erenler\'de Kandil Alayı Coşkusu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Ramazan ayının gelişi dolayısıyla düzenlenen "Kandil Alayı" etkinliğinde çocuklar, ellerinde fenerlerle yürüyerek yılın ilk teravih namazı heyecanına ortak oldu.

Etkinlikte, "Hoşgeldin ya Şehri Ramazan" sloganıyla bir araya gelen çocuklar ve aileleri, Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı. Bugün saat 19.00'da Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde toplanan kalabalık, ebeveynlerin eşliğinde ve kontrollü bir şekilde camiye kadar yürüdü.

Geleneksel "Kandil Alayı" yaşatıldı

Geleneksel Ramazan kültürünü canlandırmak amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, miniklerin ellerindeki renkli fenerler görsel şölen oluşturdu. Coşkulu bir şekilde camiye ulaşan çocuklar, burada büyükleriyle birlikte yılın ilk teravih namazını kılarak Ramazan ayına "merhaba" dedi. - SAKARYA