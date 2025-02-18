Erenler\'de \'Spor ve Sanatta Başarı İş Birliği\' Protokolü İmzalandı

Yerel

Erenler'de ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilere, sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin çeşitliliği ve kalitesini arttırılarak sporun geniş kitlelere yayılmasının sağlanması ve başarılı sporcular yetiştirilmesi, öte yandan duygu ve düşüncenin sese ve görselliğe dönüşmesinin sağlanması amacıyla 'Spor ve Sanatta Başarı İş Birliği ile Gelecek' protokolü imzalandı.

Protokol Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ve Erenler Kaymakamı Günhan Yazar tarafından imzalandı. Başkan Dinç, gençlerin spordaki başarılarının artmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Sporun, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağladığını vurgulayan Dinç, bu başarıların geleceğe umutla bakmaya imkan tanıdığını ifade etti. Kaymakam Günhan Yazar, gençlerin spordaki başarılarının artmasının toplum için büyük bir kazanım olduğunu belirtti. Sporun, gençlerin sadece fiziksel sağlığını değil, aynı zamanda disiplin, takım ruhu ve liderlik gibi önemli değerleri de kazandırdığını ifade etti. Programda projenin paydaşları İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy ve Erenler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özcan Çelikten'de bulundu. - SAKARYA