Erenler'de temmuz ayı meclisi gerçekleşti - Son Dakika
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Erenler'de temmuz ayı meclisi gerçekleşti

Erenler\'de temmuz ayı meclisi gerçekleşti
07.07.2025 16:43  Güncelleme: 16:45
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Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Alt ve üstyapı, yeni yaşam alanları ve Erenler'in geleceği için çok sayıda projemiz hazır. Allah'ın izniyle hepsini hayata geçireceğiz" dedi.

Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Alt ve üstyapı, yeni yaşam alanları ve Erenler'in geleceği için çok sayıda projemiz hazır. Allah'ın izniyle hepsini hayata geçireceğiz" dedi.

Erenler Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Şenol Dinç başkanlığında gerçekleşti. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan meclis toplantısı, akabinde Başkan Şenol Dinç'in konuşması ile devam etti. Toplantı 6 gündem maddesinin karara bağlanması ile tamamlandı. Konuşmasına Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında şehit olan askerlerin ailelerine baş sağlığı dileyerek başlayan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç "İçimiz yanıyor. Yaşadığımız, üzüntü tarif edilemez. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Aziz Milletimize baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.

Mecliste alınan Gayrimenkul Satış Yetkisi hakkında Başkan Şenol Dinç, "2025 yılının ilk yarısını geride bıraktık. Bu süre zarfında birçok çalışmayı hayata geçirdik. 2025 yılının geri kalan süresinde de Erenlerimiz için birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışmaya devam edeceğiz. Gerçekleşen satışlar borç ödemek için değil. Bu satışlarla Erenlerin geleceği için çalışmalar ve projeler gerçekleştireceğiz. Alt ve üstyapı, yeni yaşam alanları ve Erenler'in geleceği için çok sayıda projemiz hazır. Allah'ın izniyle hepsini hayata geçireceğiz. 2026 yılında üniversite ve lise sınavlarına girecek olan öğrencilerimize yönelik başlatmış olduğumuz online ücretsiz kurs hizmetimiz için kayıtlar başladı. Belediyemizin sitesi üzerinden öğrencilerimiz kayıtlarını yapabilir" şeklinde konuştu.

Geçen yaz başlattıkları 'Mahallemde Şenlik Var' programlarını bu sene de devam ettireceklerini aktaran Başkan Dinç, "Yaz geldi, çocuklarımız tatile girdi. Geçen yaz başlattığımız 'Mahallemde Şenlik Var' programlarımıza bu yazda devam edeceğiz. İlgili müdürlüğümüz 10 program planlıyor, bu programlarda çocuklarımız gönüllerince zaman geçirerek tatilin keyfini yaşayacak. Mart ayında ekiplerimiz lavra ilaçlama çalışmalarına başlamıştı. Şuanda da sinek, sivrisinek ve haşere ilaçlamalarımız devam ediyor. Bu konuda da titizlikle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda sorun yaşamaması için sahadayız. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz sahada. Yol bakım ve onarım çalışmaları ile birlikte kırsal mahallelerimizde tarla yolları olarak adlandırılan alanlarda hummalı bir çalışma var. İnşallah kısa zamanda da ilçemiz genelinde asfalt çalışmalarımıza başlayacağız. Hazırlıklarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Şenol Dinç'in konuşmasının ardından toplantı gündem maddelerinin karara bağlanması ile tamamlandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Şenol Dinç, Erenler, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erenler'de temmuz ayı meclisi gerçekleşti - Son Dakika

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