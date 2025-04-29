Erenler\'de Trafik ve İlkyardım Haftası Etkinlikleri Başlıyor

1-7 Mayıs Trafik ve İlkyardım Haftası Erenler de etkinliklerle geçecek. Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "1-7 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında 2 Mayıs Cuma günü saat 11.00'da düzenlenecek olan programımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Erenler Belediyesi, 1-7 Mayıs Trafik ve İlkyardım Haftası'nı düzenlenecek olan etkinlikler ile dolu dolu geçirecek. Hafta boyunca çocuklar için eğitimlerin düzenleneceği Trafik Parkta, 2 Mayıs Cuma günüde ilçe protokolünün katılımıyla gösteri ve seminer programları gerçekleşecek. Başkan Şenol Dinç, "Belediyemiz Trafik Parkı yılın her günü çocuklarımızın ve ailelerimizin hizmetinde. Burada çocuklarımız kendileri için özel tasarlanan araçlarla hem eğleniyor, hem de eğitimcilerimiz tarafından verilen kurslarla trafik kurallarını uygulamalı şekilde öğreniyor. 1-7 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 2 Mayıs Cuma günü saat 11.00'da düzenlenecek olan programımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Çocuklarımız için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA