Ergan Dağı Kayak Merkezine Otobüs Seferleri Açıklandı

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Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezine toplu taşıma ile gitmek isteyen vatandaşlar için 52 numaralı Yaylabaşı otobüsü toplu taşıma saatleri şu şekilde açıklandı;

Erzincan'dan kayak merkezine hareket: Saat: 09.30 - 10-30 - 11.30

Kayak merkezinden Erzincan'a hareket: Saat: 15.00 - 16.00 - 17.00 - ERZİNCAN