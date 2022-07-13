Ergan Dağı, yaz aylarında muhteşem göl manzarasıyla misafirlerini ağırlıyor - Son Dakika
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Ergan Dağı, yaz aylarında muhteşem göl manzarasıyla misafirlerini ağırlıyor

13.07.2022 12:01

Ergan Dağı, yaz aylarında muhteşem göl manzarasıyla misafirlerini ağırlıyorERZİNCAN Erzincan'da bulunan Ergan Dağı kışın ayrı yazın ayrı güzelliğiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Ergan Dağı, yaz aylarında muhteşem göl manzarasıyla misafirlerini ağırlıyor

ERZİNCAN Erzincan'da bulunan Ergan Dağı kışın ayrı yazın ayrı güzelliğiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Dağda bulunan Ardıçlı Gölü manzarasıyla doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.

2 bin 970 rakımda bulunan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Kış turizminde önemli bir yere sahip olan Ergan Dağı'nda bulunan ve suni kar üretimi için kullanılan Ardıçlı Gölü yaz aylarında da muhteşem görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ergan Dağı temiz havası ve doğasıyla şehrin stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlara adeta nefes oluyor. Fotoğraf tutkunlarının da uğrak yeri haline gelen Ardıçlı Gölü, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşların akınına uğradı. Ailesi ile piknik yapmak ve doğanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Ergan Dağı'nın kışın ayrı yazın ayrı güzel olduğunu ifade etti.

Ergan Dağı'na gelen vatandaşlardan Davut Sevilir, "Ergan Dağı'nın kışın ayrı yazın ayrı bir güzelliği var. Biz yaz kış sürekli geliyoruz. Gördüğünüz manzara yazın başka bir güzel oluyor. Geldik burada pikniğimizi yaptık. Manzaranın güzelliğinden hoşnut olduk. Kışın da kayak yaparak bu güzelliği yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz" dedi. Emre Çimen ise, "Kış aylarında ayrı bir güzelliği olan, yazın daha bir farklı güzelliği olan Ergan Dağı'na ailemizle birlikte gezmeye geldik. Güzel bir mekan, hoş bir mekan. Tüm hemşerilerimizi hatta dışarıda ki hemşerilerimizi buralara bekliyoruz. Özellikle ziyaretlerini sık sık yapsınlar ki reklamlarını da duyuralım. Bu mekanı her şehirde bulamazlar ama Erzincan farklı bir şehir, güzel bir şehir" diye konuştu"

Ergan Dağı aynı zamanda farklı organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Ergan Dağı'nda sünnet düğünü gerçekleşen Kahraman Ali Sevilir ise mutlu olduğunu söyleyerek Ardıçlı Gölü'nü çok beğendiğini ifade etti.

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ergan Dağı, yaz aylarında muhteşem göl manzarasıyla misafirlerini ağırlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ergan Dağı, yaz aylarında muhteşem göl manzarasıyla misafirlerini ağırlıyor - Son Dakika
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