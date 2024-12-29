Ergan Kayak Merkezi'nde 2024 Sezonu Hazırlıkları - Son Dakika
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Ergan Kayak Merkezi'nde 2024 Sezonu Hazırlıkları

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Ergan Kayak Merkezi'nde 2024 yılı için yapılan çalışmalar değerlendirildi, hedef 1 milyon ziyaretçi.

29.12.2024 11:07
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Ergan Kayak Merkezi'nde kayak keyfi

ERZİNCAN - 2024 yılının bitmesine sayılı günler kala Ergan Kayak Merkezi'nde yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların değerlendirilmesi aynı zamanda Kayak Merkezi ile ilgili güncel verilerin paylaşılması amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Mehmet Emre Canpolat, Ergan Kayak Merkezi'nde belirlenen 1 milyon hedefin çok daha üzerine çıkılabileceğini ifade etti.

Konuşmasında ilk olarak yeni kayak sezonunu ve yapılan çalışmaları değerlendiren Canpolat, Ergan Kayak Merkezi'nin her geçen gün popülaritesinin arttığını söyledi. Kayak sezonunu ilk Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin açtığını ve merkeze yapılan yatırımların ardından her geçen gün kayaksever ve misafir sayısının arttığını belirten Canpolat, şöyle konuştu;

"Dağın zirve noktası olan 3 bin 200 rakımda 1,5 metre kar mevcut. Snowtrack ekiplerimiz kar basma çalışmalarına devam ediyor. Pistleri iyileştirmek adına mevcut karı ezmeye başlayarak pistlerimizi hazırlıyor. Personelimiz de canla başla bu sezonu en iyi şekilde geçirmek için ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koyuyor."

Kayak merkezinde geçen yıl yeni turnike sistemleri kurduklarını anlatan Canpolat, "Bizler bu yıl 1 milyon hedef koymuştuk. Allah nasip ederse 1 milyon hedefinin belki de çok üzerine çıkacağız. Diğer kayak merkezindeki turnikelerin geçiş sayıları ile bizim kayak merkezindeki turnikelerden geçiş sayıları kıyaslandığında, bizim arası kapanmayacak kadar büyük bir fazlamız var. İnşallah sezon sonuna kadar hem yağan karla pistlerin iyileştirilmesi, açtığımız bungalovların iyi işletilmesi ve restoran ile günübirlik tesislerin güzel işletilmesi sayesinde hem Erzincan halkını hem civar illerimiz Erzurum, Gümüşhane, Trabzon ve Tunceli'den gelen kayakseverleri burada ağırlamaktan mutluluk duyacağız" dedi.

Öte yandan etkinliğe katılan kayakseverler memnuniyetlerini belirttiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ergan Kayak Merkezi'nde 2024 Sezonu Hazırlıkları - Son Dakika

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