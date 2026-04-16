Erken Seçim Çağrısı: Bıçak Kemiğe Dayandı

16.04.2026 18:14
İYİ Parti'li Buğra Kavuncu, iktidarın sandıktan kaçmamasını ve erken seçim talep ettiklerini belirtti.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, "Milletten kaçan, sokağa çıkamayan iktidarın sandıktan kaçmamasını ve mümkün olan en kısa sürede de bu sandığı milletin önüne getirmesini söylüyoruz. Çünkü bıçak kemiğe dayandı. Her anlamda milletimiz ciddi sıkıntı içerisinde" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, bir dizi ziyaret için geldiği Muğla'da partisinin İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan silahlı saldırılara değinerek başlayan Kavuncu, olayların Türkiye'yi derinden üzdüğünü ve tüm boyutlarıyla araştırılması gerektiğini söyledi. Benzer acıların tekrar yaşanmaması için Meclis'te kurulan komisyonun konuyu ayrıntılı şekilde ele alacağını belirten Kavuncu, daha önce de benzer olaylar için araştırma önergesi verdiklerini ancak yeterli karşılık bulmadığını hatırlattı. Olayların yalnızca güvenlik değil, eğitim, sosyoekonomik ve ekonomik yönleriyle de değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kavuncu, gençlerin kendilerini ifade edebileceği alanların artırılması gerektiğini ifade etti. Kavuncu, toplumda çeteleşme ve mafyalaşma gibi sorunlara da dikkat çektiği açıklamasında İYİ Parti olarak süreci takip edeceklerini belirterek, yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

Kavuncu açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Türkiye kritik bir süreçten de geçiyor. O anlamda biz Türkiye Büyük Meclisi'nde tek ve yalnız kaldık. Bu bizim için bir anlamda gurur verici ama bir anlamda da üzücü. Çünkü orası Gazi Meclis, orası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani bir terör örgütünün ve terör örgütü dediğimiz sloganlarının atılmasını biz hazmedemeyiz. Hele de onun o Meclis'e getirilip konuşulması gibi bir teşebbüse müsaade edemeyiz. Genel Başkanımızın dediği gibi bizim cesedimizi çiğnemeden oraya o terör örgütü başını sokamazlar. 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ermeni soykırımı yapılmıştır ve Talat Paşa katildir' dendiğinde o Meclis'in ayağa kalkmasını isteriz. Ama İYİ Parti dışında orada buna tepki gösterecek başka bir siyasi partinin ya da milletvekillerinin olmaması son derece üzücüdür ve tehlikelidir. O anlamda da iyi ki İYİ Parti vardır. İyi ki sizler varsınız. Biz inandığımız, doğru bildiğimiz, bu ülkenin değerlerini muhafaza etmek adına mücadelemize de sonuna kadar devam edeceğiz diyorum."

"Bıçak kemiğe dayandı, her anlamda milletimiz ciddi sıkıntı içerisinde"

Erken seçimle ilgili bir beklenti var. ve bu beklentinin en büyük sebebi de artık iktidarın ülkeyi yönetilemez hale getirmiş olması, her alanda. Yani sadece ekonomi değil, hukuk da öyle. Adalet de öyle, güvenlik de öyle. Tabii erken seçimle beraber biz vurguyu da hep yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'ye getirdiği nokta ve daha da büyük felaketlere doğru götürüyor. Zaman ilerledikçe yarattığı tahribat da çok büyüyor. Onun için işte sokağa çıkıyoruz, pazara gidiyoruz. İnanın vatandaşın bize söylediği bir başka cümlede şu, 'İktidar milletvekillerini buraya getirin. Getirin, biz bu işin muhatabını görmek istiyoruz. Bu işin muhatapları buraya gelsin. Biz niye bu hayat pahalılığı neden bu geçim sıkıntısını yaşıyoruz? Birileri bize bunu anlatsın. Neredeler?' Özellikle AK Parti'ye oy vermiş seçmemden bunu duyuyoruz. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bunu gündeme getirdim. Dolayısıyla milletten kaçan, sokağa çıkamayan iktidarın sandıktan kaçmamasını ve mümkün olan en kısa sürede de bu sandığı milletin önüne getirmesini söylüyoruz artık. Çünkü bıçak kemiğe dayandı, her anlamda milletimiz ciddi sıkıntı içerisinde."

Kaynak: ANKA

