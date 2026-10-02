Erkmen Hafızlık Kursu öğrencisi Ahmet Çakır, Kur\'an yarışmasında Ege ikincisi oldu

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ege Bölge Finali'nde Afyonkarahisar'ı temsil eden Ahmet Çakır büyük bir başarıya imza attı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kur'an Kursları Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının Ege Bölge Finali, Denizli'de gerçekleştirildi. Yarışmada Afyonkarahisar'ı temsil eden Erkmen Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu öğrencisi Ahmet Çakır, Ege Bölgesi 2'ncisi olarak büyük bir başarı elde etti. İl finalinde Afyonkarahisar birincisi olarak bölge finaline katılmaya hak kazanan Ahmet Çakır, Denizli'de gerçekleştirilen yarışmada Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyuşu, kıraati ve başarılı performansıyla jüri tarafından Ege Bölgesi 2'nciliğine layık görüldü.

Çakır'ın elde ettiği derece, Erkmen Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu, ailesi, hocaları ve Afyonkarahisar için büyük bir gurur kaynağı oldu.