Ermenilerin yaptığı zulmün acısı dinmiyor, katliamı gözyaşları ile anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Ermenilerin yaptığı zulmün acısı dinmiyor, katliamı gözyaşları ile anlattı

26.04.2022 00:57
Ermenilerin yaptığı zulmün acısı dinmiyor, katliamı gözyaşları ile anlattı

Erzurum'un Alaca Mahallesinde Ermenilerin yaptığı zulmün acısı dinmiyor.

Erzurum'un Alaca Mahallesinde Ermenilerin yaptığı zulmün acısı dinmiyor. 1918 yılında Ermeni Taşnak çeteleri tarafından acımasızca katledilen 278 kişinin vahşice şehit edildiği Alaca Mahallesi sakinleri gözyaşları içerisinde o yılları anlattı.

Erzurum'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aziziye ilçesine bağlı Alaca Mahallesinde tarihin en büyük katliamlarından 10 Mart 1918 yılında Ermeni çeteleri tarafından 278 kişi, acımasızca şehit edilip kadın ve çocukları ise bir ahıra doldurarak yakıldı. 104 yıldır dinmeyen bu acıyı Mahalle Muhtarı Veysel Özkaya, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermenilerin katliama uğradığını, Türklerin soykırım yaptığını söylemesi üzerine Alaca Mahallesinde Ermenilerin neler yaptığını gözleriyle görmeye davet etti.

"278 vatandaşımızı diri diri yakmışlar"

Ermeni çetelerinin katliamdan bir gün önce gelip köyde konakladığını belirten Alaca Köyü Muhtarı Veysel Özkaya, "Ermeni çeteleri 9 Mart akşamı köye geliyorlar, burada bir gün kaldıktan sonra soylarına yakışır bir şekilde 278 vatandaşımızı üç samanlık yerine doldurarak üzerlerine gaz yağı döküp hunharca katletmişlerdir. Burası İpekyolu'na da yakın. Çevresinin düz oluşu nedeniyle kendilerinin yapmış olduğu vur kaç taktiği ile bir katliamdır. Ben 59 yaşındayım bunu her mercide anlatmaya çalışıyoruz. Amerika Başkanı dün yaptığı açıklamada Ermenilere katliam düzenlenmiştir dedi. Biden'ı kınıyorum. İlk önce bizim acılarımızı dinlesin, bizim köyümüzde yapılan katliamı dinlesin. Müslümanız diye böyle yapıyorlar ama biz Müslümanlığımızdan gurur duyuyoruz. Ermeniler katliama uğramıştır diyor öyle bir şey yok, Ermeniler bütün köy halkını katletmiş cehennem olup gitmiştir. Burası yüzde 100 Türk köyüdür. Kadınlarımızı ve çocuklarımızı üç yere samanlığa doldurarak üzerine gaz yağı döküp yakıyorlar. Kazılarda her şey belli zaten" diye konuştu. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Erzurum Patentte liderliğini korudu Erzurum Patentte liderliğini korudu Erzurum 3 ayda 92 marka üretti Erzurum 3 ayda 92 marka üretti

Erzurum, Ermeni, Şehit, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ermenilerin yaptığı zulmün acısı dinmiyor, katliamı gözyaşları ile anlattı - Son Dakika


Son Dakika
01:09 "Süperstar Alev" lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış
01:06 Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e yanıt: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
00:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Erdoğan'la görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Müzakere sürecini görüştük
00:30 Elon Musk Twitter'ı satın aldı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
00:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!
00:16 Liverpool, gözünü milli forvet Enes Ünal'a dikti!
00:12 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 01:29:58. #1.11#
SON DAKİKA: Ermenilerin yaptığı zulmün acısı dinmiyor, katliamı gözyaşları ile anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement