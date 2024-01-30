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Ermenistan Vatandaşı Müslüman Oldu ve Emine İsmini Aldı - Son Dakika
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Ermenistan Vatandaşı Müslüman Oldu ve Emine İsmini Aldı

Ermenistan vatandaşı Armine Kerepetyan, Siirt İl Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Emine ismini aldı. Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal, İslam dini hakkında bilgiler vererek Armina için İslam dinini en güzel şekilde yaşaması temennisinde bulundu.

Ermenistan Vatandaşı Müslüman Oldu ve Emine İsmini Aldı
30.01.2024 - 15:42,
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Ermenistan vatandaşı Armine Kerepetyan, Siirt İl Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Emine ismini aldı.

Müslüman olmak istediğini belirterek Siirt İl Müftülüğüne eşi ile birlikte başvuran Armine Kerepetyan için 'İhtida Merasimi' düzenlendi. İhtida merasimde konuşan İl Müftüsü Şakir Pinal, İslam dini hakkında bilgiler vererek Müslümanlığı seçen Armina için İslam dinini en güzel şekilde yaşaması temennisinde bulundu.

Merasim, Armina'nın Emine ismimi alması, Kelime-i Şehadet getirmesi ve yapılan dua ile sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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