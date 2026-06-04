Eroğlu Moda\'da 36 Günlük Grev

Öz İplik İş Sendikası, Colin's Eroğlu Moda iş yerinde işçilerin anayasal, yasal ve toplu iş sözleşme haklarını savunmaya 36 gündür devam ediyor.

Öz İplik İş Sendikası, Colin's Eroğlu Moda iş yerinde işçilerin anayasal, yasal ve toplu iş sözleşme haklarını savunmaya devam ediyor. 36 gündür devam eden greve ilişkin açıklama yayımlayan sendika, fabrika önünde 30 Nisan tarihinde kamuoyuna duyurduğu taleplerin bugün de aynı olduğunu bildirdi. Sendika tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak geçen 36 gün boyunca işveren, çözüm üretmek yerine işçilerin iradesini yok saymayı, sendikal hakları görmezden gelmeyi ve emeği değersizleştirmeyi tercih etmiştir. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan başkanlıklarımız aracılığıyla (Adana, Malatya, Çorlu, Kayseri Tokat, Uşak, Kocaeli, İstanbul, Karabük) Colin's mağazaları önünde haklı taleplerimizi dile getirmeye devam ediyoruz. Mağaza önlerinden kamuoyuyla paylaştığımız gibi, bir kez daha açıkça ilan ediyoruz: Bu grev yalnızca bir ücret mücadelesi değildir. Bu grev, emeğe saygı göstermeyen anlayışa karşı bir onur mücadelesidir. Öz İplik İş Sendikası bu iş yerinde 2017 yılından beri örgütlü ve yetkili sendikadır. İşçilerin özgür iradesiyle kazanılmış toplu iş sözleşmesi hakkı hiçbir patronun keyfine göre yok sayılamaz. Hiç kimse işçilerin anayasal hakkını pazarlık konusu yapamaz. İşveren bugün ekonomik şartları bahane ederek sorumluluktan kaçmaya çalışmaktadır. Oysa yıllarca işçinin emeğiyle büyüyen, kazanan ve markasını güçlendirenler şimdi faturayı işçiye kesmek istemektedir. Çorlu'daki fabrikasını kapatan, Aksaray'daki üretimini durduran ve yatırımlarını Mısır'a kaydıran anlayış şunu iyi bilmelidir: Mısır'daki ucuz emek arayışı, Türkiye'deki işçinin hakkını gasp etmenin bahanesi olamaz. Bu markayı yıllardır ayakta tutan işçiler tehdit edilemez, baskı altına alınamaz, yok sayılamaz. Emekçinin alın teri üzerinden büyüyenler, bugün emekçiye sırtını dönemez. Bugün tekstil sektöründe yaşanan sorunların bedeli yalnızca işçiye ödetilmek istenmektedir. Ancak işçiler krizin sebebi değildir. Krizin faturasını emekçiye kesmeye çalışanlar bilmelidir ki, bu ülkenin emekçileri susmayacak, boyun eğmeyecek ve haklarından vazgeçmeyecektir. 36 gündür grevdeyiz. Alın terimizin, ekmeğimizin ve geleceğimizin mücadelesini veriyoruz."

Kararlı olduklarını ve tüketicilere çağrıda bulunan sendika tarafından, "İşçisinin hakkını vermeyen, sendikal hakları yok sayan, emeğe saygı göstermeyen anlayışa karşı sessiz kalmayın. Emek sömürüsünün olduğu yerde tüketici tercihi de bir vicdan meselesidir. Eroğlu Moda ile çalışan ulusal ve uluslararası markalara (Tommy Hilfiger, C&A, İnditex, River İsland) da sesleniyoruz, tedarik zincirlerinizde yaşanan bu hak ihlallerine artık göz yummayın. İşçinin sendikal hakkını, toplu sözleşme hakkını yok sayan uygulamalar karşısında sessizlik, tarafsızlık değil, haksızlığa ortak olmaktır. Öz İplik İş Sendikası olarak, işçilerin iradesinden aldığımız güçle biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Haklıyız. Birlikteyiz. Grevimizin 36. gününde de emeğimizin ve alın terimizin arkasındayız" denildi. - ANKARA