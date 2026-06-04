Eroğlu Moda'da 36 Günlük Grev - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eroğlu Moda'da 36 Günlük Grev

Eroğlu Moda\'da 36 Günlük Grev
04.06.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öz İplik İş Sendikası, işçilerin hakları için Eroğlu Moda'da 36 gündür grevde kararlılıkla mücadele ediyor.

Öz İplik İş Sendikası, Colin's Eroğlu Moda iş yerinde işçilerin anayasal, yasal ve toplu iş sözleşme haklarını savunmaya 36 gündür devam ediyor.

Öz İplik İş Sendikası, Colin's Eroğlu Moda iş yerinde işçilerin anayasal, yasal ve toplu iş sözleşme haklarını savunmaya devam ediyor. 36 gündür devam eden greve ilişkin açıklama yayımlayan sendika, fabrika önünde 30 Nisan tarihinde kamuoyuna duyurduğu taleplerin bugün de aynı olduğunu bildirdi. Sendika tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak geçen 36 gün boyunca işveren, çözüm üretmek yerine işçilerin iradesini yok saymayı, sendikal hakları görmezden gelmeyi ve emeği değersizleştirmeyi tercih etmiştir. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan başkanlıklarımız aracılığıyla (Adana, Malatya, Çorlu, Kayseri Tokat, Uşak, Kocaeli, İstanbul, Karabük) Colin's mağazaları önünde haklı taleplerimizi dile getirmeye devam ediyoruz. Mağaza önlerinden kamuoyuyla paylaştığımız gibi, bir kez daha açıkça ilan ediyoruz: Bu grev yalnızca bir ücret mücadelesi değildir. Bu grev, emeğe saygı göstermeyen anlayışa karşı bir onur mücadelesidir. Öz İplik İş Sendikası bu iş yerinde 2017 yılından beri örgütlü ve yetkili sendikadır. İşçilerin özgür iradesiyle kazanılmış toplu iş sözleşmesi hakkı hiçbir patronun keyfine göre yok sayılamaz. Hiç kimse işçilerin anayasal hakkını pazarlık konusu yapamaz. İşveren bugün ekonomik şartları bahane ederek sorumluluktan kaçmaya çalışmaktadır. Oysa yıllarca işçinin emeğiyle büyüyen, kazanan ve markasını güçlendirenler şimdi faturayı işçiye kesmek istemektedir. Çorlu'daki fabrikasını kapatan, Aksaray'daki üretimini durduran ve yatırımlarını Mısır'a kaydıran anlayış şunu iyi bilmelidir: Mısır'daki ucuz emek arayışı, Türkiye'deki işçinin hakkını gasp etmenin bahanesi olamaz. Bu markayı yıllardır ayakta tutan işçiler tehdit edilemez, baskı altına alınamaz, yok sayılamaz. Emekçinin alın teri üzerinden büyüyenler, bugün emekçiye sırtını dönemez. Bugün tekstil sektöründe yaşanan sorunların bedeli yalnızca işçiye ödetilmek istenmektedir. Ancak işçiler krizin sebebi değildir. Krizin faturasını emekçiye kesmeye çalışanlar bilmelidir ki, bu ülkenin emekçileri susmayacak, boyun eğmeyecek ve haklarından vazgeçmeyecektir. 36 gündür grevdeyiz. Alın terimizin, ekmeğimizin ve geleceğimizin mücadelesini veriyoruz."

Kararlı olduklarını ve tüketicilere çağrıda bulunan sendika tarafından, "İşçisinin hakkını vermeyen, sendikal hakları yok sayan, emeğe saygı göstermeyen anlayışa karşı sessiz kalmayın. Emek sömürüsünün olduğu yerde tüketici tercihi de bir vicdan meselesidir. Eroğlu Moda ile çalışan ulusal ve uluslararası markalara (Tommy Hilfiger, C&A, İnditex, River İsland) da sesleniyoruz, tedarik zincirlerinizde yaşanan bu hak ihlallerine artık göz yummayın. İşçinin sendikal hakkını, toplu sözleşme hakkını yok sayan uygulamalar karşısında sessizlik, tarafsızlık değil, haksızlığa ortak olmaktır. Öz İplik İş Sendikası olarak, işçilerin iradesinden aldığımız güçle biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Haklıyız. Birlikteyiz. Grevimizin 36. gününde de emeğimizin ve alın terimizin arkasındayız" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yerel, Yaşam, Moda, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eroğlu Moda'da 36 Günlük Grev - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
İngiliz Kraliyet Donanması’na ait helikopter düştü İngiliz Kraliyet Donanması'na ait helikopter düştü
Aziz Yıldırım’dan Ederson için flaş karar Bir saniye beklemeyecek Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek
Tanju Özcan’a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi Tanju Özcan'a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Hisarcıklıoğlu’nun sözleri Bakan Kurumu mest etti Hisarcıklıoğlu'nun sözleri Bakan Kurumu mest etti
Kelkit Çayı’nda kaybolan Oğuz Kale’nin cansız bedeni bulundu Kelkit Çayı'nda kaybolan Oğuz Kale'nin cansız bedeni bulundu

10:27
Hakan Safi’ye şok Luis Suarez’in bonservisini duyurdular, rakam olay
Hakan Safi'ye şok! Luis Suarez'in bonservisini duyurdular, rakam olay
10:24
Mourinho, Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne şikayet etti
Mourinho, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti
10:08
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
10:06
Murat Ülker’i geride bıraktı Türkiye’nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
09:46
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
09:27
Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı Kızının iddiası kan donduran cinsten
Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 10:45:08. #7.12#
SON DAKİKA: Eroğlu Moda'da 36 Günlük Grev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.