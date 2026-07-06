Ersin Tatar Anamur Adalet Sarayı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ersin Tatar Anamur Adalet Sarayı'nı Ziyaret Etti

Ersin Tatar Anamur Adalet Sarayı\'nı Ziyaret Etti
06.07.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anamur'da Adalet Sarayı'nı ziyaret ederek iş birliği mesajları verdi.

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anamur Adalet Sarayını ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'in Anamur'da ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu. Tatar, programları çerçevesinde Anamur Adalet Sarayını da ziyaret ederek Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı ile bir araya geldi. İlçe Kaymakamı Kemal Duru'nun da eşlik ettiği programda kardeşlik ve iş birliği mesajı verildi.

Yenilenen ve restore edilen Anamur Adalet Sarayında incelemelerde de bulunan Tatar, binanın yeniden hizmete hazır hale getirilmesinde büyük emek sarf eden Başsavcı Çatlı'ya teşekkürlerini iletti. Tatar, Başsavcı Çatlı'nın süreç boyunca gösterdiği özverili gayret, titiz çalışma ve koordinasyon için özel olarak takdirlerini dile getirdi. Tatar, bu tür yatırımların hem Anamur halkına hem de adalet hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Tatar, Anamur'un KKTC'ye en yakın nokta olması nedeniyle taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek, turizm, tarım, su kaynakları ve kültürel iş birliği alanlarında ortak projelerin geliştirilmesinin önemini bir kez daha hatırlattı. Ziyaret sırasında adalet, güvenlik ve kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.

İlçe protokolüyle gerçekleştirilen görüşmelerde, Anamur'un KKTC'ye tanıtımı ve karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Kıbrıs, Tatar, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ersin Tatar Anamur Adalet Sarayı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da Motokurye ve Apartman Görevlisi Tartıştı Antalya'da Motokurye ve Apartman Görevlisi Tartıştı
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi’nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını getireceğim Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi'nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını getireceğim
Kurtulmuş’tan ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak
Şile’de yasağa rağmen denize girdiler: Bir kişi öldü, iki kişi kayıp Şile'de yasağa rağmen denize girdiler: Bir kişi öldü, iki kişi kayıp

17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
17:18
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray’ın yıldızıyla dünyaevine girdi
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi
16:53
Rutte’den Ankara’da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
16:06
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı 1 milyon dolandırılan cerrah var
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var
15:59
NATO Ankara Zirvesi’nde bir ilk yaşanacak Resmi programa alındı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı
15:15
Resmen kesinleşti ABD Başkanı Trump yarın Ankara’da
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 17:53:47. #7.13#
SON DAKİKA: Ersin Tatar Anamur Adalet Sarayı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.