Ersin Vural, Kartepe\'de Gençlerle Bisiklet Günlüklerini Paylaştı

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide gençlerle bir araya gelen bisiklet tutkunu yazar ve gezgin Ersin Vural, "Bisiklet Günlükleri: İpek Yolu" adlı yolculuğunu paylaştı.

Kartepe İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşide Ersin Vural, pedallayarak geçtiği binlerce kilometrelik rotalarda edindiği deneyimleri ve karşılaştığı hayat hikayelerini gençlerle paylaştı. Her kilometrede biriken hatıralar, doğayla kurulan bağ ve yolculuğun dönüştürücü gücü, gençler için hem düşündürücü hem de ilham verici oldu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Gençlerimizin hayata karşı daha cesur, daha sorgulayan ve daha üretken bireyler olmalarını önemsiyoruz. Bisikletin yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi, bir direniş ve bir duruş olduğunu bu söyleşide bir kez daha gördük. Bugün dinlediklerimiz doğayı korumak, yola çıkmak, vazgeçmemek ve sürdürülebilir bir dünya için harekete geçmek adına gençlerimize çok kıymetli bir pusula oldu" dedi. - KOCAELİ