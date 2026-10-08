Ertaş, dünyada tespit edilen 6 Palandöken adının coğrafi yükselti olduğunu söyledi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş yaptığı açıklamada Erzurum'dakiyle beraber dünyada altı tane "Palandöken" adının varlığını tespit ettiklerini söyledi.

Tespit ettikleri tüm "Palandöken" isimlerinin dağ, yayla, tepe ve yamaç gibi coğrafi yükselti olduğuna dikkat çeken TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş Palandöken isminin Oğuz Türklerinin yaşadığı coğrafyalarda görülmesi tesadüf değildir, şeklinde konuştu.

Başkan Ertaş açıklamalarına şöyle devam etti: "Palan kelimesi her ne kadar Farsça kökenli olsa da Türkçeleşmiş ve Oğuz Türkleri arasında sıkça kullanılan ve eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, iskeletsiz, enli ve yumuşak bir semer çeşidine verilen isimdir. Türkçemizde 'palan vurmak' ve 'eşek kaçtı, palan düştü' gibi içinde 'palan' geçen deyimlerimiz bulunmaktadır. Bir yere 'Palandöken' ismi koyulmuşsa, oranın yolları çok diktir. Oranın öyle dik yolları vardır ki yokuş yukarı çıkarken eşeğin palanı düşer, dökülür

Erzurum'umuzun sembolü olan Palandöken dışında tespit ettiğimiz diğer Palandökenlerin hepsi Azerbaycan coğrafyasındadır. Bunlardan ilki Zengezur sıradağlarının doğu eteklerinde Okçuçay vadisini kuzeyine ve Gafan şehrine kadar uzanan 'Palantöken-Oğlanca' dağlarıdır. Diğeri Azerbaycan'ın kuzeybatısında, Mingaçevir barajının batısında, Kura ve Araz nehirleri arasında, ayrıca Tovuz ve Ceyrançol yönlerinde, 'Palantöken' adı verilen sırtlar ve tepelerdir. Bir diğeri yine Azerbaycan'da Şamahı bölgesindeki Goylar dağlarının Palantöken yamaçları bulunmaktadır. Azerbaycan'da iki bölgede de yaylaların adı Palantöken'dir: Biri Samukh bölgesindeki ön yaylaları/platoların (Palantöken ön yaylaları) diğeri ise Şeki platosu ile Şirvan ovasını ayıran alçak yaylaların adıdır (Palantöken yaylaları).

Bir Erzurum'da bir de Azerbaycan'da ki Azerbaycan coğrafyasının kuzeyinde, güneyinde, doğusunda ve batısında Palandöken ismine rastlıyoruz. Bu bilgi, Başta Erzurum olmak üzere Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinin ve Azerbaycan'ın kardeşliğini, insan kaynağının aynı olduğunu göstermesi açısından değerlidir. Palandökenlerin en meşhuru elbette ki uluslararası kış turizm merkezi olan Erzurum'daki yüce dağımızdır."