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Valilikte iki protokol birden

Valilikte iki protokol birden
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Kocasinan Ertuğrul Gazi Mahallesi'ne hayırseverler tarafından Aile Sağlığı Merkezi ve Kur'an Kursu yapılacak. Protokoller Vali Gökmen Çiçek başkanlığında imzalandı.

Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi, sağlık ve eğitim alanında iki önemli yatırıma daha kavuşuyor.

Hayırsever Nurettin Oruç tarafından mahalleye yaptırılacak Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ile Hayırsever Ebubekir Bayram tarafından yaptırılacak Kur'an Kursu için protokol imza törenleri gerçekleştirildi. Vali Gökmen Çiçek'in başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hayırseverler Nurettin Oruç ve Ebubekir Bayram ile ilgili kurum müdürleri katıldı. Vali Gökmen Çiçek törende yaptığı konuşmada; "Kayseri'nin geleceğine değer katacak yatırımların hayata geçirilmesinde katkı sunan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Sağlık ve eğitim alanındaki projelerin Ertuğrul Gazi Mahallesi'ne hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Aile Sağlığı Merkezi yapımına ilişkin ilk protokol, Vali Gökmen Çiçek ile hayırsever Nurettin Oruç arasında imzalandı. Ardından Kur'an Kursu yapımına ilişkin protokol, Vali Gökmen Çiçek ile hayırsever Ebubekir Bayram arasında imzalandı.

Kaynak: İHA

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