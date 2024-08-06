Ertuğrulgazi Mahallesi eski Muhtarı Niyazi Aydın toprağa verildi

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Ertuğrulgazi Mahallesinin eski Muhtarı Niyazi Aydın gözyaşları arasında toprağa verildi.

2014-2019 yılları arasında Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlığı yapan Orman İşletme Müdürlüğünden emekli Niyazi Aydın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Muhtarlık yaptığı dönemde mahalle halkı tarafından çok sevilen Aydın'ın cenazesi öğle namazını müteakip Yediler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy mezarlığına defnedildi.

Cenazeye CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir ve çok sayıda seveni katıldı. - BİLECİK