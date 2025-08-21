Ertuğrulgazi Mahallesi Sakinleri Temizlik ve Yol Sorunlarını Dile Getirdi - Son Dakika
Ertuğrulgazi Mahallesi Sakinleri Temizlik ve Yol Sorunlarını Dile Getirdi

Ertuğrulgazi Mahallesi Sakinleri Temizlik ve Yol Sorunlarını Dile Getirdi
21.08.2025 09:46  Güncelleme: 09:50
Eskişehir'in Ertuğrulgazi mahallesi sakinleri, yeterli temizlik çalışması yapılmadığı ve bozuk yollar nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek yetkilileri soruna çözüm bulmaya çağırdı.

Eskişehir'de Tepebaşı ilçesine bağlı Ertuğrulgazi mahallesinde yaşadıkları temizlik ve yol sorunlarını dile getiren vatandaşlar, çözüm için ilgilileri göreve çağırıyor.

Ertuğrulgazi mahallesi sakinleri, sorunlarını ve taleplerini anlattı. Parklarda yeterince temizlik çalışması yapılmadığını, geri dönüşüm malzemelerinin toplanmadığını ve asfaltlanmayan bozuk yollar nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen mahalleli, yetkili kurumlardan çözüm beklediklerini ifade etti. Bölgedeki yaşlı nüfusun yakın çevrede ulaşabilecekleri banka ve su ATM'leri olmaması nedeniyle zorluk çektiğini de belirten vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi'nin sorunlarıyla ilgilenmediğini iddia ediyor.

"Avrupa kenti dediğimiz Eskişehir'de bu tozu millete yutturmanın alemi yok"

Yaşar Özmumcu, "Parkları çok kirletiyorlar ve hiç temizlenmiyor. Eskiden görevliler vardı, artık onlar da yok. Parkların halini bir görün. Atılan pislik ortada. Ayrıca bozuk yollardan şikayetçiyiz. Oralardan gelip geçerken tozu toprağı yutuyoruz. Lafa geldiği zaman modern Avrupa kenti dediğimiz Eskişehir'de bu tozu millete yutturmanın alemi yok" dedi.

"Belediye sorunlarımızla ilgilenmiyor"

1973'ten bu yana Ertuğrulgazi mahallesinde yaşadığını söyleyen Mustafa Doğan, "Belediye sorunlarımızla ilgilenmiyor. Biz buraya su ATM'leri yapılmasını istiyoruz. Mahalle olarak istiyoruz ama yok. Demiryolunu geçince biz bunlara ulaşabiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Ben yetkililerin bu sorunları çözmesini istiyorum artık"

Engeli nedeniyle tekerlekli sandalye ile ulaşımını sağlayan Yalçın Aras ise, şunları söyledi:

"Bozuk yollar gerçekten çok sıkıntılı. Özellikle engelli sandalyesi ile çok zorlanıyorum. Bazen devrilme tehlikesi atlatıyorum. Bunun dışında, bizim mahallemiz orta ve yaşlı kesime hitap ediyor. Yaşlı, emekli nüfusumuz var. Bu insanlar para çekmek için üst geçitten Çamlıca'ya geçmek zorunda. İnsanlar karşıya geçmeye korkuyor. Çilem caddesi üzerinde köprülerin bitiştiği noktalarda her gün kaza oluyor. Ben yetkililerin bu sorunları çözmesini istiyorum artık. Bir ATM olmasını istiyorum çünkü Çamlıca'ya geçmeye korkuyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Ertuğrulgazi Mahallesi Sakinleri Temizlik ve Yol Sorunlarını Dile Getirdi - Son Dakika

09:24
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
SON DAKİKA: Ertuğrulgazi Mahallesi Sakinleri Temizlik ve Yol Sorunlarını Dile Getirdi - Son Dakika
