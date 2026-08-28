Ertuğrulgazi Şurası ve Yörük Etkinlikleri Başladı

Eskişehir'de 33. Geleneksel Ertuğrulgazi Şurası ve Yörük Etkinlikleri, Osmanlı Devleti'nin ilk hutbesinin okunduğu tarihi Karacaşehir Camii'nde cuma namazı ve anma programıyla başladı.

Eskişehir Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından organize edilen 33. Geleneksel Ertuğrulgazi Şurası ve Yörük Etkinlikleri'nin açılış programı Karacaşehir Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi adına Dursun Fakıh tarafından ilk hutbenin okutulduğu tarihi Karacaşehir Camii'nde düzenlenen etkinliğe; Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, dernek yönetimi ve çevre köylerden yaklaşık 500 vatandaş katıldı. Cuma namazının ardından ilk hutbenin anması yapılarak katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

"Atalarımızın maneviyatını yaşamak çok güzel bir duygu"

Cuma namazını tarihi camide kılan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ise, "Osmanlı'nın ilk hutbesinin okunduğu Karacaşehir Mahallemizde, tarihi Karacaşehir Camii'ndeyiz. Cihan imparatorluğu kuran Osmanlı'nın ilk tohumlarının atıldığı, ilk hilalinin doğduğu bu noktada olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Gerçekten tarihimiz açısından çok önemli bir nokta. İnşallah Türk tarihine ışık olmaya devam edecektir. Tarihe derin bir yolculuk yaparak çok eskilerine gitmek, atalarımıza olan bağlılığımızı ve onların bıraktığı maneviyatı yaşamak gerçekten çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

"İlk hutbenin anmasını gerçekleştiriyoruz"

Programın açılışında konuşan Eskişehir Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Abdül Ünal, etkinliğin başlangıç noktası olarak Karacaşehir'in seçilmesinin önemine değinerek, "Eskişehir Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği olarak 33'üncüsünü düzenleyeceğimiz Ertuğrulgazi Şurası ve Yörük Etkinlikleri programına bugün Karacaşehir Camii'nde başlıyoruz. Başlamamızın sebebi, Osmanlı'nın kuruluş hutbesinin Dursun Fakıh tarafından Osman Gazi adına okunduğu ilk hutbe olmasıdır. Biz de programımıza buradan başlıyoruz ve ilk hutbenin anmasını gerçekleştiriyoruz. Bugün Eskişehir'in Yörük köylerinden yaklaşık 500 insanımız buraya geldi. Cumamızı kılıp hutbemizi okuyoruz. Yörükler olarak bu mutluluğu yaşıyoruz. Bunu yaşatmak ve gelecekteki nesillere aktarmak adına programımıza devam etmek istiyoruz. Dernek olarak 2 yılda bir Yörük beylerimizin değişimini yapıyoruz. Geçmişte Yörük beyimiz Kartal Muhtarı Hüseyin Şen'di. Yeni Yörük beyimiz de Eskişehirli iş adamı Gürbüz Kuran oldu" dedi.