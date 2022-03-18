ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış: "İKAF'22 kapsamında 15 bine yakın öğrencimizi sektörle buluşturduk" - Son Dakika
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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış: "İKAF'22 kapsamında 15 bine yakın öğrencimizi sektörle buluşturduk"

18.03.2022 15:14
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış: "İKAF'22 kapsamında 15 bine yakın öğrencimizi sektörle buluşturduk"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda (İKAF'22) 15 bin öğrenci sektörle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda (İKAF'22) 15 bin öğrenci sektörle buluştu.

16-17 Mart tarihlerinde Erciyes Kongre Merkezi'nde düzenlenen İKAF'22, sektör temsilcileri ile öğrencileri bir araya getirdi. Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde çok güzel bir fuar gerçekleştirildiğini, olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış; 15 bine yakın öğrenciyi sektörle buluşturduklarını ifade etti. Fuarın her yıl yapılması için çalışmalar olduğunu kaydeden Rektör Çalış; "16-17 Mart'ta Erciyes Kültür Merkezimizde İç Anadolu Kariyer Fuarımızı gerçekleştirdik. Aslında Türkiye çapında 11 üniversite ev sahipliğinde yapılan ve Mart ayı boyunca devam eden kariyer fuarlarıydı. İç Anadolu'nun ev sahibi de bizdik. Toplam 9 ilde Kayseri'deki 4 üniversite dahil 13 üniversite işbirliğinde bu programı gerçekleştirdik. Gerçekten müthiş bir program oldu. Hatta öğrencilerimizden, sektörden geri dönüşler çok çok olumlu; mükemmel bir organizasyon olduğu yönünde. Bu fuar kapsamında 15 bine yakın öğrencimizi sektörle buluşturduk. 225'e yakın sektör katılım sağladı, 50 sektörden sponsor sağladık. Sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. O kadar mutlu ayrıldılar ki hala geri dönüşler oluyor tekrar istedikleri şeklinde. Tabi, bu her yıl yapılacak. Erciyes Üniversitesi olarak cumhurbaşkanlığımız bu görevi bize verirse her yıl çok güzel bir şekilde yaparız. Burada özellikle öğrencilerimizin kariyerlerini geliştirmesi, sektörü tanımaları açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah öğrencilerimiz için de faydalı olmuştur. Ne yapıyorsak öğrencilerimiz için yapıyoruz" dedi. - KAYSERİ

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İç Anadolu, Erciyes, Fuar, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış: 'İKAF'22 kapsamında 15 bine yakın öğrencimizi sektörle buluşturduk' - Son Dakika


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SON DAKİKA: ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış: "İKAF'22 kapsamında 15 bine yakın öğrencimizi sektörle buluşturduk" - Son Dakika
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