ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde Hemşireler Haftası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde Hemşireler Haftası Etkinliği Düzenlendi

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri\'nde Hemşireler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Hemşireler Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un da katıldığı etkinlikte, hemşirelerin önemi vurgulandı ve başarıları kutlandı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, Erciyes Tıp'ın bölgede lider bir fakülte olduğunu belirtti ve hemşirelerin fedakarlıklarına değindi. Başhekim Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ise hemşireliğin kutsal bir meslek olduğunu vurguladı. Programın sonunda en genç ve en kıdemli hemşirelere çiçek takdim edildi ve pasta kesildi.

14.05.2024 08:50
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da katıldı.

Katılımcıların 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü ve 12 - 18 Mayıs Hemşireler Haftası'nı birlikte güzel günler geçirme dilekleriyle kutlayan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun; "Doktorluk mesleği ne kadar asilse hemşirelik mesleği de o denli asil bir meslektir. Üniversitemizin başarılarını biz her yerde anlatıyoruz. Şunu bilmenizi isterim ki eğer bugün Erciyes Üniversitesi'nin başarılarını konuşabiliyorsak, bu başarıyı sadece akademik personele değil, kaliteli idari personelimize de bağlamak durumundayım. Sizlerin uyumu, ahengi ve fedakarlığı, bizim gözümüzde çok farklı bir yere sahiptir. Ben her gününüzün böyle gülümsemelerle geçmesini arzu ediyorum" dedi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, Erciyes Tıp'ın bölgede lider bir Fakülte olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında ilk 10'da yer alıyoruz. Kendi bölgemizde lider bir hastaneyiz. Hiçbir başarının tesadüf olmadığını biliyoruz. Bu başarının arkasında 2 temel sebep var. 1.'si nitelikli, 2.'si fedakar bir kadromuz var. Hemşirelik de tıpkı hekimlik gibi yüksek fedakarlık istiyor. Ailenizden, eşinizden, çocuklarınızdan vakit çalıp, hastaneye ve hastalarınıza vakit ayırdığınızı çok iyi biliyorum. Ancak başarı da böyle olur. İnsanlığa ne kadar katkı sunabiliyorsanız kurumlar da o kadar değerli oluyor ve çalışanlarıyla birlikte yükseliyor. Sizler bizim için çok değerlisiniz" şeklinde konuştu.

Hemşireliğin kutsal bir meslek olduğuna dikkati çeken Başhekim Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ise tüm hemşirelerin hemşireler gününü kutlayarak, "Hemşirelik; sevgi, şefkat ve özveri gibi kavramları içerisinde barındıran zor bir meslek" açıklamasında bulundu. Programın sonunda Başhemşire Fatma Yeşil, en genç hemşire Özge Yılmaz ve en kıdemli hemşire Nurten Variyenli'ye çiçek takdim edildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Dekan Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu ve Başhekim Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, hemşirelerle birlikte pasta da kesti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde Hemşireler Haftası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde Hemşireler Haftası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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