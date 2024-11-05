Erzincan'a Gündüzlü Yaşlı Bakımevi - Son Dakika
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Erzincan'a Gündüzlü Yaşlı Bakımevi

Erzincan\'a Gündüzlü Yaşlı Bakımevi

Vali Aydoğdu, Gündüzlü Yaşlı Bakımevi projesini incelemek için alanda bulundu.

05.11.2024 07:09
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Gündüzlü Yaşlı Bakımevinin yapılacağı alanda incelemede bulundu.

Vali Aydoğdu, Erzincan Merkez ilçesi, Işıkpınar Mahallesinde bulunan hazineye ait 167 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılacak olan, Gündüzlü Yaşlı Bakımevi Merkezi'nin yapılacağı alanı yerinde inceleyerek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler aldı.

Vali Aydoğdu, "Engelli bireylerin sosyal, kültürel, sportif ve rehabilitasyon faaliyetlerinin yapılacağı, aynı zamanda yaşlıların da yine kültürel, sanatsal, hobi bahçeleri gibi etkinliklerle faaliyet gerçekleştirebileceği çok amaçlı Gündüzlü Yaşlı Bakımevini şehrimize kavuşturuyoruz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'a Gündüzlü Yaşlı Bakımevi - Son Dakika

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