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Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Türkiye 3'üncüsü oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, alan taraması, danışmanlık, eğitim, kurumsal kimlik, ölçme değerlendirme, personel etkinliği, psikososyal destek ve sosyal hizmet merkezleri alanlarında ve 7 başlık altındaki faaliyetlere göre iller belirli periyotlarla değerlendirilmekte. Bu kapsamda, 2024 yılının ilk üç ayına ait veriler üzerinden yapılan performans değerlendirmesi sonucunda, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Türkiye 3'üncüsü oldu.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personellerin, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için özverili ve fedakarca yaptıkları çalışmalar neticesinde, 2023 yılında tüm iller arasında Türkiye üçüncüsü olan Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün bu başarıyı 2024 yılının ilk çeyreğinde de tekrar elde etmesi, vatandaşlara sunulan iyi hizmetin sürekliliğinin göstergesidir.

Vatandaşlara sundukları hizmetleri her geçen gün daha da iyi noktalara taşıyarak, bu önemli başarının elde edilmesinde emeği bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün en üst yöneticisinden en alt kademedeki çalışanına kadar tüm personellerini tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN