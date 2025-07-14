Erzincan Bakırcılar Çarşısı\'nda Sessizlik

Erzincan Bakırcılar Çarşısı, yıllardır yankılanan bakır ustalarının çekiç sesleriyle anılırken, son dönemde sessizliğe büründü. Yaz aylarının ortasında olması rağmen çarşı esnafı, müşteri yoğunluğunun oldukça azaldığını ve satışların önemli ölçüde düştüğünü belirtti.

Erzincan Bakırcılar Çarşısı, bugünlerde eski hareketliliğini arar hale geldi. Yaz aylarının ortasında olmamıza rağmen esnaf, müşteri ilgisinin oldukça düşük olduğunu kaydetti. Çarşı esnafı, geçmiş yıllarda özellikle yaz aylarında yurt dışından gelen gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiğini, bakır ev eşyaları ve süs ürünlerinin rağbet gördüğünü belirtiyor. Ancak son yıllarda sadece soran ve gezip dönen müşterilerin çoğunlukta olduğunu ifade eden esnaf, satışların ciddi anlamda düştüğünü belirtti.

Bakır esnafından Necmi Taş, "Eskiden yazın bu zamanlarında tezgahımızda ürün kalmazdı. Özellikle gurbetçiler bakır işlemelere büyük ilgi gösterirdi. Şimdi ise çoğu sadece bakıyor, alan yok denecek kadar az. Kışın ise işler daha da durma noktasına geliyor," diyerek sektörün içinde bulunduğu zor durumu özetledi. - ERZİNCAN