Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Özger, LÖSEV temsilcileri ve çocukları ağırladı - Son Dakika
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Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Özger, LÖSEV temsilcileri ve çocukları ağırladı

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Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Özger, LÖSEV temsilcileri ve çocukları ağırladı
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Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Özger, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla LÖSEV temsilcileri ile çocukları ve ailelerini belediyede ağırladı. Özger, tedavi sürecini tamamlayan çocuklar ve ailelerine memnuniyetini belirterek teşekkür etti, sağlıklı günler diledi.

Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Lösemili Çocuklar Vakfı temsilcileri ile çocukları ve ailelerini belediyede ağırladı.

Ziyarete Erzincan İl Sorumlusu Ersin Erdoğan, Halkla İlişkiler Sorumlusu Cansel Irmak, tedavi sürecini tamamlayarak sağlığına kavuşan çocuklar ve aileleri katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Özger, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti.

Özger, çocuklara şifa, ailelerine ise sağlıklı ve mutlu günler temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
ErzincanSağlıkGüncelYerelSon Dakika

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