Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2023 yılında 2 bin 773 olaya müdahale etti

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 01 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 2 bin 773 olaya müdahalede bulundu.

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürü Sami Karakaş 2023 yılı içerinde müdahalede bulundukları trafik kazaları, yangınlar ve diğer olaylarla ilgili olarak açıklama yaptı.

Karakaş yaptığı açıklamada şunları aktardı; "Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak 90 personel ve 14 İtfaiye aracı aynı zamanda 2 tane de kurtarma aracıyla Merkez İstasyon ve Çukurkuyu Müfreze hizmet binası olmak üzere 2 birimde hizmet vermekteyiz.

01 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Merkez İstasyonumuzda 450 adet yangına müdahalede bulunulmuştur. Bu yangıların 30'u Mesken, 27 si araç yangını, 10 tanesi iş yeri yangınıdır. İtfaiyemiz sorumluluk sahasında yangın dışındaki olaylarda aynı tarihler arasında 49'u trafik kazası olmak üzere 1745 vaka oluşmuş olup toplamda 2 Bin 195 vakaya müdahalede bulunulmuştur.

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğümüze bağlı Çukurkuyu Müfrezesi hizmet binasında ise yine aynı tarihler arasında 12'si Mesken Yangını, 14'ü araç yangını olmak üzere 180 yangın, yangın dışındaki olaylarda ise 398 vaka olmuş ve bunların 33'ü trafik kazası olmak üzere toplamda 578 vakaya müdahalede bulunulmuştur.

Sonuç itibarı ile 2023 yılı içerisinde Merkez İtfaiye ve Çukurkuyu Müfrezesi olmak üzere 630'u yangın, 82'si trafik kazası olmak üzere toplamda 2 Bin 773 olaya müdahale edilmiştir.

Ayrıca İtfaiye Müdürlüğümüz tarafından 385 iş yerine İtfaiye Uygunluk Raporu verilmiş olup, 42 kurum ve kuruluş olmak üzere toplamda 3 Bin 500 kişi yangın eğitimi ve tatbikatına katılmıştır.

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini korumak için 7 gün 24 saat hizmet vermekte olup acil durumlarda çok kısa bir süre içerisinde olay yerine varıp müdahalede bulunuyoruz." - ERZİNCAN