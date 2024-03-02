Erzincan Belediyesi'nden toplu taşıma indirimi - Son Dakika
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Yerel

Erzincan Belediyesi'nden toplu taşıma indirimi

Erzincan Belediyesi\'nden toplu taşıma indirimi

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un başkanlığında alınan karar ile Erzincan Belediyesi sınırları içerisinde toplu taşıma yapılan tüm güzergahlarda ilk 35 dakika içerisinde yapılacak olan aktarmalı seyahatler ücretsiz olacak.

02.03.2024 09:07  Güncelleme: 09:10
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Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un Başkanlığında, Belediye Meclisi tarafından alınan karar ile Erzincan Belediyesi sınırları içerisinde toplu taşıma yapılan tüm güzergahlarda ilk 35 dakika içerisinde yapılacak olan aktarmalı seyahatler ücretsiz oluyor.

Erzincan Belediyesi sınırları içerisinde toplu taşıma yapılan tüm güzergahlarda, ilk 35 dakika içerisinde yapılan aktarmalı seyahatler yüzde 50 indirimli olarak ücretlendirilmekte iken, Belediye Başkanı Bekir Aksun Başkanlığında yapılan Belediye Meclisinin aldığı karar ile ilk 35 dakika içerisinde yapılacak olan aktarmalı seyahatler tamamen ücretsiz oluyor.

Erzincan Belediye Meclisi tarafından alınan karar ile toplu taşıma yapan şirketler de belediye tarafından maddi destek sağlanması kararı alındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan Belediyesi'nden toplu taşıma indirimi - Son Dakika

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