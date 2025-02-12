Erzincan'da 18 Yabancı Uyruklu Yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da 18 Yabancı Uyruklu Yakalandı

YasDışı yollardan Türkiye'ye giren 18 yabancı uyruklu Erzincan'da yakalandı, 1 kişi tutuklandı.

12.02.2025 21:51
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Erzincan'da 18 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

ERZİNCAN - Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Erzincan'a gelen bir araç içerisinde Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 18 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

Öte yandan Ş.T. isimli şahıs "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da 18 Yabancı Uyruklu Yakalandı - Son Dakika

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