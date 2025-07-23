Erzincan\'da 31. Dönem Polis Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayan 449 öğrenci, düzenlenen 31'inci dönem mezuniyet töreniyle polislik mesleğine ilk adımlarını attı.

Erzincan POMEM yerleşkesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Polis Meslek Eğitim Merkezi tanıtım videosu izlendi.

Törende dönem birincisi Eren Saraç kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Saraç, mezuniyet gururu yaşadığını belirterek, eğitim sürecinde emeği geçen tüm eğitmenlerine teşekkür etti. Konuşmasının ardından Saraç, dönem birincisi olarak yaş kütüğüne plaketini çaktı.

Törende konuşan POMEM Müdür Vekili Yafez Urgancı, mezun öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, yeni görev yerlerinde başarılar dileyerek, meslek yaşamlarında vicdan ve adaletin rehber olmaları temennisinde bulundu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise genç polislere önemli mesajlar verdi. Vali Aydoğdu, "Polis olmak yalnızca kanunları uygulamak değil, aynı zamanda milletin gönlünde iz bırakmaktır. Kimi zaman bir şehir meydanında görev yaparken, kimi zaman bir çocuğun başını okşarken, kimi zaman bir annenin gözyaşını dindirirken kendinizi bulacaksınız. Bu meslek, güven vermekle başlar, sadakatle büyür, saygıyla taçlanır" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. 449 polis adayı, yemin ederek, mesleklerine ilk adımlarını attılar. Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun duasının ardından mezun polisler keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşadılar. Aileler, mezuniyet sevincini çocuklarıyla birlikte paylaşarak, kucaklaştılar.

Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcıları Nurullah Kaya ve Rumeysa Sena Kurt, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, POMEM Müdür Vekili Yafez Urgancı ile mezun polis adaylarının aileleri katıldı. - ERZİNCAN