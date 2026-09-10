Erzincan'da 75 yaşındaki Güldursun teyze Cimin üzümü hasadını sürdürüyor - Son Dakika
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Erzincan'da 75 yaşındaki Güldursun teyze Cimin üzümü hasadını sürdürüyor

Erzincan\'da 75 yaşındaki Güldursun teyze Cimin üzümü hasadını sürdürüyor
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 75 yaşındaki Güldursun teyze, ilerleyen yaşına rağmen bağlarda çalışmayı sürdürüyor. Kentin tescilli ürünlerinden Cimin üzümünü elleriyle hasat eden teyze, geleneksel üretim kültürünün simgesi olarak öne çıkıyor.

Erzincan'da 75 yaşındaki Güldursun teyze, ilerleyen yaşına rağmen bağlarda çalışmayı sürdürüyor, kentin tescilli ürünlerinden Cimin üzümünü elleriyle hasat ediyor.

Üzümlü ilçesinde yetiştirilen, kendine özgü tadı ve görünümüyle bilinen Cimin üzümünün hasat döneminde bağların yolunu tutan Güldursun teyze, günün erken saatlerinde başladığı çalışmasını büyük bir özenle sürdürüyor.

Yıllardır toprağa emek veren Güldursun teyze, üzüm salkımlarını tek tek elleriyle topluyor. Nasırlı elleriyle yaptığı hasatta her salkımda yılların emeği ve alın teri dikkati çekiyor.

75 yaşında olmasına rağmen çalışma azminden ve toprağa olan sevgisinden vazgeçmeyen Güldursun teyze, Cimin üzümünün hasadını ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.

Güldursun teyzenin bağdaki çalışması, bölgedeki geleneksel üzüm yetiştiriciliğinin ve kuşaktan kuşağa aktarılan üretim kültürünün de simgesi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: İHA

Erzincan, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da 75 yaşındaki Güldursun teyze Cimin üzümü hasadını sürdürüyor - Son Dakika

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