Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım Kadın Girişimciler Günü dolayısıyla kentte faaliyet gösteren kadın girişimcileri ziyaret etti.

Ziyaretlerde, kadın girişimcilerle bir araya gelinerek yürüttükleri faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Görüşmelerde kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü ve etkin şekilde yer almasının önemine değinildi.

İl Müdürlüğü yetkilileri, üretimleriyle topluma katkı sağlayan kadın girişimcilerin gününü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.